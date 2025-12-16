Μαρουσάκης: Αλλαγή καιρού με σειρά από κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα

Με ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει πως μέχρι την Παρασκευή αναμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, με περιορισμένη ορατότητα και κρύο τη νύχτα και το πρωί. Στη συνέχεια, ωστόσο, θα ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά κακοκαιριών, που θα φέρουν έντονα καιρικά φαινόμενα και θα διαμορφώσουν ένα ασταθές σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα και πέρα από αυτά

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στα δυτικά της χώρας αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Στις ανατολικές περιοχές, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει μεγάλες μεταβολές, φτάνοντας τους 14 βαθμούς στα βόρεια, 16 έως 18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Παγετός αναμένεται το πρωί σε περιοχές των βόρειων ηπειρωτικών.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά η ένταση θα φτάσει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, με θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στη Μακεδονία από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς, με μικρότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς, τοπικά έως 18 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, και έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 17 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, και βόρειοι 3 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, με παγετό το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, με πιθανές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με νεφώσεις που θα αυξηθούν από το βράδυ στα δυτικά. Τοπικές ομίχλες αναμένονται τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: Αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν από τα δυτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά και πιθανές καταιγίδες το βράδυ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.