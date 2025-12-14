Καιρός: Τοπικές βροχές στα ανατολικά, παγετός στα βόρεια, ο υδράργυρος μέχρι 19 βαθμούς

Τοπικές βροχές και παγετός στα βόρεια χαρακτηρίζουν τον καιρό της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, Ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Παρά τον τοπικό παγετό που θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 13-14 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, και τους 15-18 βαθμούς Κελσίου στα νότια, φθάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές ομίχλες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις Σποράδες και στην Εύβοια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.