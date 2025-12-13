Καιρός: Υποχωρεί το κρύο - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

«Διχασμένος» ο καιρός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με το κρύο να υποχωρεί αλλά τις βροχές να επιμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς στα ηπειρωτικά λόγω ομίχλης, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14°C. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικές και ανατολικές περιοχές, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 20°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα, η Μαγνησία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά και η Κρήτη θα έχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με εκδηλώσεις τοπικών βροχών και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα σημειώσει μια μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 14°C. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15°C με 18°C, ενώ κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 19°C με 20°C. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες και στην Εύβοια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

ξ θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.