Κολυδάς για τον καιρό των Χριστουγέννων: Κάτι αλλάζει αλλά «έχουμε δρόμο ακόμα»

Τα νεότερα δεδομένα για την προοπτική του καιρού μέχρι τα Χριστούγεννα, μετέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για διαφαινόμενη αλλαγή και προγνωστική αβεβαιότητα μετά τις 17 Δεκεμβρίου.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος:

«Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου όπως είχαμε αναφέρει τα προγνωστικά πηγαίνουν καλά -τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Μετά τις 17-18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.

Η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική - βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή (trough) έχει μετακινηθεί πλέον προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.

Εδώ ξεκινά η διάσπαση της προβλεψιμότητας της ατμόσφαιρας. Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να ‘ανοίγουν’. Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.

Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων».

Τσατραφύλλιας: «Από βδομάδα ζωηρεύουν οι βοριάδες»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε βίντεο που ανάρτησε, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» για τον καιρό των Χριστουγέννων, καλώντας τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε όσα ακούν.

«Ο Δεκέμβριος δείχνει να είναι λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χιονίσει στα ορεινά. Από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα ζωηρέψουν οι βοριάδες», είπε ο μετεωρολόγος.