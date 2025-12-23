Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - Μικρές καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

Λίγες καθυστερήσεις παρατηρούνται το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στους δρόμους του λεκανοπεδίου με την κίνηση να περιορίζεται τις πρωινές ώρες σε πολύ συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Όπως κάθε πρωί, όσοι κινούνται στον Κηφισό αντιμετωπίζουν ήδη χαοτικές καταστάσεις αφού η ουρά των οχημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλη από νωρίς.

Συγκεκριμένα, δυσκολία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα ανόδου να εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά σημειώνονται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι καλή ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση των οχημάτων θα αυξάνεται.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.