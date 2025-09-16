Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Αστυνομία Νέο Ηράκλειο οπλισμός

Παλιά χειροβομβίδα αναστάτωσε εργάτες και κατοίκους στο Νέο Ηράκλειο

Αποκλείστηκε ο χώρος από την Ελληνική Αστυνομία και πλέον ανέλαβαν δράση οι πυροτεχνουργοί του στρατού.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος
Αναστάτωση προκλήθηκε σε εργάτες και κατοίκους στο Νέο Ηράκλειο όπου κατά τη διάρκεια εργασιών, βρέθηκε μια παλιά χειροβομβίδα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (16/9), στην οδό Κουντουριώτου και Μελίνας Μερκούρη, όπου ένα συνεργείο εκτελούσε εργασίες με σκαψίματα στην περιοχή.

Εντοπίστηκε μία παλιά χειροβομβίδα κι αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές. Αποκλείστηκε ο χώρος από την Ελληνική Αστυνομία και πλέον ανέλαβαν δράση οι πυροτεχνουργοί του στρατού, που θα την παραλάβουν με ασφάλεια.

