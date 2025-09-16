Παλιά χειροβομβίδα αναστάτωσε εργάτες και κατοίκους στο Νέο Ηράκλειο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε εργάτες και κατοίκους στο Νέο Ηράκλειο όπου κατά τη διάρκεια εργασιών, βρέθηκε μια παλιά χειροβομβίδα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (16/9), στην οδό Κουντουριώτου και Μελίνας Μερκούρη, όπου ένα συνεργείο εκτελούσε εργασίες με σκαψίματα στην περιοχή.

Εντοπίστηκε μία παλιά χειροβομβίδα κι αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές. Αποκλείστηκε ο χώρος από την Ελληνική Αστυνομία και πλέον ανέλαβαν δράση οι πυροτεχνουργοί του στρατού, που θα την παραλάβουν με ασφάλεια.