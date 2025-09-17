Ελλάδα Ηράκλειο Κρήτη Local News ναός

Ηράκλειο: Κλείνουν οι «πληγές» του Αγίου Μηνά

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Η εξωτερική όψη του εμβληματικού και επιβλητικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά δεν προδιαθέτει για αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό του.

Η εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Προστάτη του Ηρακλείου έχει υποστεί φθορές και για τον σκοπό αυτό από τον Αύγουστο πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης.

