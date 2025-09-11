Βίντεο ντοκουμέντο: 40χρονος ξάφριζε σπίτια στο Ίλιον - Καρέ καρέ η στιγμή της διάρρηξης

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο αλλοδαπό που για 6 συνολικά κλοπές σε σπίτια στο Ίλιον και το Νέο Ηράκλειο, πέρασε η αστυνομία.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, όταν μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, οι αστυνομικοί έφτασαν σε σπίτι στο Ίλιον, στο οποίο ο άνδρας έκανε διάρρηξη.

Σε κοντινό σημείο εντόπισαν τον 40χρονο κατηγορούμενο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, επιμελώς κρυμμένο στο εσώρουχο.

Το Flash.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο, την ώρα που ο δράστης κάνει διάρρηξη σε ένα σπίτι, ανοίγοντας σιγά σιγά την πόρτα και μπαίνοντας μέσα στο χώρο. Μάλιστα, ο 40χρονος φορά καπέλο και μάσκα, για να καλύπτονται τα χαρακτηριστικά του.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη δράση 40χρονου που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες στο Ίλιον pic.twitter.com/qyeg84b2GM — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της εγκληματικής του δράσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, εξιχνιάστηκαν άλλες 5 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

ΕΛΑΣ

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για διακεκριμένες κλοπές κατ’εξακολούθηση, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία.

Επισημαίνεται ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.