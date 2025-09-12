Μύκονος: Βίντεο ντοκουμέντο από κλοπές σε πολυτελή καταλύματα με λεία 195.000 ευρώ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ενός 49χρονου Αλβανού και του αγνώστου για την ώρα συνεργού του, οι οποίοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα στη Μύκονο, εξασφάλισε το flash.gr.

Πρόκειται για υπόθεση που εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 195.000 ευρώ. Η σύλληψη του 49χρονου έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (8/9), αρχικά επειδή δεν είχε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Στη συνέχεια, όμως, διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση που τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όταν και αφίχθη στο νησί.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν κατασχέθηκαν: 7 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας, πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια), 9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας, ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι, θήκες κοσμημάτων, αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια), κινητό τηλέφωνο καθώς και 160 ευρώ.

Κάποια από τα κλοπιμαία έχουν επιστραφεί ήδη στους ιδιοκτήτες τους, ενώ ο 49χρονος βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης.