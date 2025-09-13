Απίστευτο σκηνικό στη Μυτιλήνη: Άνδρας σκηνοθέτησε ληστεία για να δικαιολογήσει 760 ευρώ που ξόδεψε

Με ένα απίθανο περιστατικό ήταν αντιμέτωποι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Μυτιλήνη όταν μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε αντιλήφθηκαν πως ένας 66χρονος «σκηνοθέτησε» ληστεία με θύμα τον ίδιο για να δικαιολογήσει 760 ευρώ τα οποία ο ίδιος ξόδεψε από την οικογένειά του.

Η σύλληψη του 66χρονου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/9) μετά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί καταγγελία του άνδρα σε αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία, το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι της Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων, αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία:

τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή,

2 τραπεζικές κάρτες,

πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και

κλειδιά.

ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.

Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και κυρίως των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε το υποτιθέμενο «θύμα» προέκυψε ότι, ο 66χρονος κατήγγειλε ψευδώς το προαναφερόμενο περιστατικό, προκειμένου να αιτιολογήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ίδιος δαπάνησε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.