Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε 29χρονο για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, τρεις υποθέσεις απάτης (μία τετελεσμένη και δύοσε απόπειρα), που διαπράχθηκαν πριν από δύο εβδομάδες περίπου, σε βάρος ατόμων προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη.



Και για τις τρεις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε 29χρονος Έλληνας και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Lesvosnews.gr, στις 13 Σεπτεμβρίου άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη και προσποιούμενο τον λογιστή, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να παραδώσει στον 29χρονο δράστη, ο οποίος παρουσιάστηκε έξω από την οικίας της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 100 ευρώ περίπου.



Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, το ίδιο άτομο ενέχεται σε δύο ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης, που έλαβαν χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη, κατά το χρόνο των οποίων αποπειράθηκε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα, από δύο ακόμη γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.



Ο 29χρονος συνελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου στη Σάμο, για την εμπλοκή του σε υποθέσεις απάτης.



Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές.



Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.