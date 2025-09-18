Τρόμος για ντελιβερά στην Αργυρούπολη: Άγνωστοι τον απείλησαν με όπλο και του άρπαξαν λεφτά

Σκηνικό τρόμου έζησε ένας ντελιβεράς τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στην περιοχή της Αργυρούπολης όταν δέχτηκε απειλή με όπλο με σκοπό να του αρπάξουν χρήματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αστυνομικός ρεπόρτερ του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, τα δυο άγνωστα άτομα προσέγγισαν το θύμα λίγο μετά τις 03:30 το πρωί στην οδό Κυβέλης και υπό την απειλή όπλου κατάφεραν να του αποσπάσουν 180 ευρώ. Ευτυχώς, παρά την άγρια σκηνή δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με τις Αρχές να σκανάρουν την περιοχή με σκοπό να τους εντοπίσουν.