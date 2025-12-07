Ανήλικος λήστεψε δύο 12χρονα κορίτσια απειλώντας τα με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στο Νέο Ηράκλειο, όταν ένας 16χρονος πλησίασε δύο 12χρονες και, υπό την απειλή μαχαιριού, τους άρπαξε τα κινητά τηλέφωνα. Τα κορίτσια αν και τρομοκρατημένα από την περιπέτειά τους, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.



Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον ανήλικο δράστη σε κοντινή απόσταση από το σημείο του συμβάντος. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη. Στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο το μαχαίρι όσο και ένα από τα κλεμμένα κινητά, το οποίο επιστράφηκε στη δικαιούχο.



Ο 16χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου ταυτοποιήθηκε πλήρως ως ο δράστης της ληστείας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατηγορείται και ο γονέας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.