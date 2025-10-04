Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ – Οι «ποντικοί» έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Διάρρηξη σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου στα γραφεία του ΟΣΕ στο Μεταξουργείο και αποκαλύφθηκε μόλις σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου με τους δράστες να φεύγουν από εκεί έχοντας αρπάξει ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



Οι άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο, επί της οδού Καρόλου, κοντά στην πλατεία του Μεταξουργείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο του κτιρίου μέσω ανασφάλιστου παραθύρου, που βρίσκεται σε γειτονικό, εγκαταλελειμμένο κτίσμα.



Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.