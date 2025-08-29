Λάρισα: Νεκρός εργαζόμενος του ΟΣΕ - Κατέρρευσε την ώρα που περνούσε διάβαση των γραμμών

Τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) σε γραμμή του ΟΣΕ στη Λάρισα όταν εργαζόμενος που περνούσε από διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών κατέρρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας στη διάβαση, η οποία βρίσκεται επί της οδού Βόλου, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του larissanet.gr, πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν το συμβάν, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.

Αμέσως ξεκίνησε η μάχη για να κρατηθεί ο εργαζόμενος στη ζωή, καθώς η πρώτη εικόνα καταδείκνυε πως είχε υποστεί ανακοπή.

Οι προσπάθειες ήταν συνεχείς, όμως δυστυχώς ο άνδρας – κατά πληροφορίες 63 ετών – έχασε τη μάχη για τη ζωή.