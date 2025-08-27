Η απάντηση του Νοσοκομείου Σαντορίνης στις καταγγελίες της συζύγου του ποδοσφαιριστή Ντα Κόστα

Στις καταγγελίες της συζύγου του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα, για λάθη που έγιναν στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, που οδήγησαν σε επιπλοκές και εν τέλει στον θάνατο του, απάντησε με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το νοσοκομείο.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση του Ντα Κόστα από τη στιγμή που έφτασε στα επείγοντα ιατρεία μέχρι την τραγική κατάληξή του, λίγο πριν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο του νησιού για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Σωτηρία της Αττικής.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου:

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Η μαρτυρία της συζύγου

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγος του εκλιπόντος, Ορέλια Αργυριάδου είχε αναφέρει πως ο Ντα Κόστα έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο στις 19 Αυγούστου και υπεβλήθη σε επέμβαση, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου. Επί τρεις ημέρες, σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο ίδιος ένιωθε έντονη δυσφορία και είχε δυσκολίες στην αναπνοή. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οφείλονταν σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο χειρουργείο.



Ενημέρωσαν, μάλιστα, την κ. Αργυριάδου πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν με επιτυχία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα. Όμως, όπως της είπαν, επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αττική, για αναπνευστική υποστήριξη.



Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα την ενημέρωσαν πως ο σύζυγός της υπέστη ανακοπή ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.



Η κ. Αργυριάδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνει σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε δεύτερο χειρουργείο. Δεν το είδαν εξ αρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δε βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Όχι, όχι είναι όλα λάθος ,όλα λάθος από την αρχή».