Δολοφονία στη Σκύδρα: Ψυχιατρική εξέταση αναμένεται να ζητήσει ο 76χρονος δράστης

Την δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του έχει ομολογήσει από την περασμένη Δευτέρα ο 76χρονος στη Σκύδρα, αναφέροντας ότι τον σκότωσε γιατί θεώρησε πως του έκλεψε φρούτα από το χωράφι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου, με τον 76χρονο να δένει στο όχημα τον 72χρονο και να τον σέρνει σε μια κοντινή χωματερή.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 76χρονος αναμένεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώθηκε στον 76χρονο, ο οποίος τελικά «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

«Εγώ τον σκότωσα. Τον πυροβόλησα με καραμπίνα», ήταν τα λόγια του 76χρονου στους αστυνομικούς, με τον δράστη να περιγράφει μάλιστα την ανατριχιαστική του προσπάθεια να συγκαλύψει το έγκλημά του.

«Τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου. Σκέφτηκα ότι μπήκε για να μου κλέψει φρούτα. Θόλωσα και τον πυροβόλησα με την καραμπίνα μου», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ο δράστης.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 72χρονο συγχωριανό του στις 16 Αυγούστου. Τον συνάντησε την ώρα που έβγαινε από το χωράφι του, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια, τον χτύπησε και με το αυτοκίνητό του. Έκρυψε τη μοτοσικλέτα του θύματος και μετά έσυρε τη σορό του σε γειτονικό χωράφι, όπου τον πυροβόλησε για δεύτερη φορά.

Από το σημείο αυτό, έδεσε τη σορό του 72χρονου και την έσυρε για ένα χιλιόμετρο σε παράνομη χωματερή, έξω από το χωριό Δάφνη στη Σκύδρα. Εκεί, την κάλυψε με σκουπίδια. Ο 76χρονος υπέδειξε στην αστυνομία το σημείο, όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο.