Σκύδρα: Τον σκότωσε για τα... ροδάκινα - Το χρονικό της δολοφονίας του 72χρονου από συγχωριανό του

Οι διαφορές για τα χωράφια και η... κλοπή φρούτων φαίνεται πως ήταν η αφορμή που όπλισε το χέρι του 76χρονου, κατοίκου του χωριού Δάφνη στην Πέλλα, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε 72χρονο συγχωριανό του, πυροβολώντας τον με καραμπίνα.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου, με την κόρη του θύματος να δηλώνει την εξαφάνιση του 72χρονου την αμέσως επόμενη μέρα και τον ίδιο τον δράστη να εμφανίζεται κανονικά στα καφενεία του χωριού όλο αυτό το διάστημα, παίζοντας θέατρο για περίπου 10 ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώθηκε στον 76χρονο, ο οποίος τελικά «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

«Εγώ τον σκότωσα. Τον πυροβόλησα με καραμπίνα», ήταν τα λόγια του 76χρονου στους αστυνομικούς, με τον δράστη να περιγράφει μάλιστα την ανατριχιαστική του προσπάθεια να συγκαλύψει το έγκλημά του.

«Τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου. Σκέφτηκα ότι μπήκε για να μου κλέψει φρούτα. Θόλωσα και τον πυροβόλησα με την καραμπίνα μου», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ο δράστης.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 72χρονο συγχωριανό του στις 16 Αυγούστου. Τον συνάντησε την ώρα που έβγαινε από το χωράφι του, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια, τον χτύπησε και με το αυτοκίνητό του. Έκρυψε τη μοτοσικλέτα του θύματος και μετά έσυρε τη σορό του σε γειτονικό χωράφι, όπου τον πυροβόλησε για δεύτερη φορά.

Από το σημείο αυτό, έδεσε τη σορό του 72χρονου και την έσυρε για ένα χιλιόμετρο σε παράνομη χωματερή, έξω από το χωριό Δάφνη στη Σκύδρα. Εκεί, την κάλυψε με σκουπίδια. Ο 76χρονος υπέδειξε στην αστυνομία το σημείο, όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο.

Οι διαφορές για τα... ροδάκινα

Όπως τονίζουν τα παιδιά του 72χρονου, μιλώντας στο MEGA, στο παρελθόν το μόνο που είχαν δει ήταν τον δράστη να περνά κάποιες φορές και να βρίζει, ωστόσο ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε με τον πατέρα τους.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατηγορούσε συχνά το θύμα στο παρελθόν, ότι του έκλεβε ροδάκινα και εργαλεία.

Κάτοικοι του χωριού είχαν γίνει μάρτυρες σε ξέσπασμα που είχε ο δράστης σε καφενείο, εναντίον της συζύγου του θύματος. Ωστόσο, κανείς, όπως φαίνεται, δεν είχε φανταστεί ότι θα έφτανε στο έγκλημα.