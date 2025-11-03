Πάνω στο «κύμα» της ανυποληψίας

Λέξη δε θα έγραφα για τον Νίκο Καραχάλιο γιατί εδώ δε μιλάμε για «κύμα» αλλά για «τρικυμία».

Γιατί ο άνθρωπος που κάποτε είχε την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ και εσχάτως προσπαθεί με κάποιο τρόπο να «κολλήσει» πολιτικά επάνω στην Μαρία Καρυστιανού καταγράφει μια διάψευση την εβδομάδα.

Τώρα βγήκε να «μαζέψει» τα περί νέου κόμματος - αυτό το «κύμα» αν είδατε - γιατί προηγήθηκε μια έντονη αντίδραση από την κ. Καρυστιανού που για κάποιο λόγο ο Νίκος Καραχάλιος επιχειρεί να τη συνδέσει με κάτι που απλά δεν την αφορά.

Αυτό βέβαια που προκαλεί εντύπωση είναι πως στη νέα του ανάρτηση ο κ. Καραχάλιος μιλάει για την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στον ενικό και όσο και εάν έψαξε δεν κατάφερα να βρω από που «κέρδισε» αυτό το δικαίωμα.



