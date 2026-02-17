Τέμπη: Ποιοι θα δικάσουν τη μεγάλη υπόθεση - Τα ονόματα των δικαστών της έδρας

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μπαίνει στην τελική της ευθεία με τη σύνθεση της έδρας που θα δικάσει την μεγάλη εθνική υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο.

Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.



Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Η έναρξη της μεγάλης δίκης έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου και στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν συνολικά 36 πρόσωπα.

Όλα είναι έτοιμα και στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να φιλοξενηθεί η δίκη η οποία έχει εκατοντάδες μάρτυρες και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον δημοσιογράφων όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.