Τέμπη εκταφές: «Υπάρχει πληροφορία ότι ήδη ζητείται συνδρομή ξένων εργαστηρίων» λέει ο Γ. Φλωρίδης

Την πληροφορία ότι ήδη τα ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στη διεθνή ένωση εργαστηρίων τοξικολογίας αναφορικώς με τις επίμαχες εξετάσεις που ζητούν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη Τεμπών, σε σχέση με τις εκταφές, μετέφερε στο Σώμα ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Θέτω υπόψη σας μία πληροφορία με επιφύλαξη, που δεν πρόλαβα να διασταυρώσω, ότι ήδη ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στην διεθνή ένωση εργαστηρίων τοξικολογίας, ζητώντας να απαντήσουν για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, ποιες από αυτές μπορούν να τις κάνουν», σημείωσε.

Διευκρινίζοντας ότι μεταφέρει τα παραπάνω με επιφύλαξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε στην Ολομέλεια πως ο νόμος είναι συγκεκριμένος και προβλέπει πως σε περίπτωση που τα ελληνικά δικαστήρια απαντήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις, τότε θα αναζητηθεί ποια εργαστήρια του εξωτερικού μπορούν να προχωρήσουν σε αυτές.



«Δεν θα μείνει καμία σκιά»



«Είμαι απολύτως ήσυχος ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορούν να τις κάνουν τις εξετάσεις, θα αναζητηθεί συνδρομή των εργαστήριων του εξωτερικού. Πόσο πιο καθαρή τοποθέτηση; Τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν ώστε να μη μείνει καμία σκιά», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας πως ουδείς εμποδίζεται και πως τα σχετικά αιτήματα ικανοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο που προβλέπει η Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος περιέγραψε την εξέλιξη της υπόθεσης της εκταφής των σορών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. «Η εισαγγελία της Λάρισας έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για να διερευνηθούν πλήρως βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις και να κληθούν όλοι οι συγγενείς για να δηλώσουν εάν επιθυμούν να πραγματοποιηθούν οι εκταφές. Οι 9 δήλωσαν ότι επιθυμούν, εκ των οποίων οι 4 απέσυραν το αίτημά τους», ανέφερε αρχικώς.

«Οι δικαστικές αρχές ορίζουν τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίζουν τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Απευθύνονται στα εργαστήρια της Ελλάδος ώστε να απαντήσουν ποιες εξετάσεις μπορούν να κάνουν. Εαν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε ζητάται συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων εξωτερικού», υποστήριξε.

«Δηλώστε ότι συμφωνείτε πολιτικά, σεβόμενος την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς ώστε να τελειώσει το δράμα. Πάρτε θέση τώρα», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.