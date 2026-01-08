Παρίσι: Μπήκαν στην πόλη οι αγρότες - Πάρκαραν τα τρακτέρ στα Ηλύσια Πεδία και τον Πύργο του Άιφελ

Σε πολιορκία από τους αγανακτισμένους αγρότες βρίσκεται στο Παρίσι καθώς το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου έφτασαν στο Παρίσι με τα τρακτέρ τους αποκλείοντας σημαντικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι αγρότες ζητούν επίμονα να μην υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur.

Οι αγρότες από το συνδικάτο Coordination Rurale είχαν καλέσει σε διαμαρτυρίες στο Παρίσι καθώς τονίζουν ότι η εν λόγω συμφωνία μπορεί να κατακλύσει τη χώρα με φθηνές εισαγωγές τροφίμων ενώ παράλληλα εξαπέλυσαν τα «πυρά» τους για την αντιμετώπιση από την κυβέρνησης της έξαρσης που παρουσιάζει η ασθένεια στα βοειδή.

Οι διαδηλωτές στάθμευσαν τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία όπως την Αψίδα του Θριάμβου στα Ηλύσια Πεδία. Δεκάδες τρακτέρ είναι επίσης σταθμευμένα στην όχθη του Σηκουάνα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ εμποδίζοντας ορισμένες προσβάσεις προς το κέντρο της πόλης από την Περιφερειακή Περιοχή, όπως στο Porte d'Auteuil.

Πάντως, κατάφεραν να εισέλθουν στην πρωτεύουσα παρόλο που η γαλλική αστυνομία είχε επιβάλει αυστηρή απαγόρευση.

Στην Αψίδα του Θριάμβου αλλά και τον Πύργο του Άιφελ έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών / Reuters

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απελπισία. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, όπως με τη Mercosur. Μας έχουν εγκαταλείψει υπέρ ενός διαστημικού λεωφορείου, ενός Airbus ή ενός αυτοκινήτου», δήλωσε στο Reuters ο Stéphane Pelletier, αναπληρωτής πρόεδρος του συνδικάτου στη Βιέν, στην κεντρική Γαλλία.

🔴 Agriculteurs mobilisés : à Paris, la Porte d'Auteuil bloquée, l'A13 fermée pic.twitter.com/OuyOktC2yK — LCI (@LCI) January 8, 2026

Τα πάγια αιτήματα των αγροτών

Η διαμαρτυρία έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν νωρίτερα 45 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ στους αγρότες και συμφώνησε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα λιπάσματα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη χωρών που διστάζουν στην υποστήριξη της Mercosur.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία και η Επιτροπή φαίνεται να έχει κερδίσει την υποστήριξη της Ιταλίας , πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκρίνει την εμπορική συμφωνία με ή χωρίς τη γαλλική υποστήριξη. Η ψηφοφορία για τη συμφωνία αναμένεται την Παρασκευή.

Οι αγρότες απαιτούν επίσης να σταματήσει η θανάτωση των αγελάδων που προκαλείται από μια σειρά εξαιρετικά μεταδοτικών νοσημάτων του οζώδους δέρματος, την οποία θεωρούν υπερβολική και υποστηρίζουν τον εμβολιασμό αντ' αυτού.