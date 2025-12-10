Δήμος Άργους – Μυκηνών: «Βόμβα» από τον έλεγχο στην ΚΕΔΑΜ – Στον εισαγγελέα ο φάκελος

Σκηνικό έντασης και αποκαλύψεων στήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Άργους - Μυκηνών. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η συζήτηση της Έκθεσης Ορκωτών Λογιστών, η οποία έβαλε στο μικροσκόπιο τα πεπραγμένα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑΜ) για την πενταετία 2018–2023. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, με εισηγητή τον Δήμαρχο Άργους - Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο, περιγράφουν μια εικόνα διοικητικής και οικονομικής απορρύθμισης, με τα στοιχεία να έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για την Εισαγγελία Ναυπλίου.

Διαβάστε περισσότερα για τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής και έχουν αποσταλεί στην Εισαγγελία Ναυπλίου για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση τυχόν ευθυνών.