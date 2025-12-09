Ναύπλιο: «Όχι στο real estate» – Οι πολίτες ζητούν τα 160 στρέμματα του Στρατοπέδου Ζησιμόπουλου

«Το Στρατόπεδο Ζησιμόπουλου αποτελεί έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο στο Ναύπλιο», τονίζουν οι κάτοικοι του Ναυπλίου, οι οποίοι ζητούν τα 160 στρέμματα του Στρατοπέδου Ζησιμόπουλου να δοθούν στο Δήμο. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι ζητούν η έκταση να αποδοθεί στον Δήμο, ώστε να καλυφθούν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες: περισσότερο πράσινο, χώροι αναψυχής, πολιτισμού, άθλησης, σχολικές μονάδες, κοινωφελείς υποδομές και υποστήριξη του πανεπιστημίου.

