Η Byron «γονατίζει» την Πελοπόννησο: 41 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η κακοκαιρία BYRON πλήττει σφοδρά την Πελοπόννησο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι καταρρακτώδεις βροχές, οι συνεχείς καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι έφεραν πλημμύρες και καταστροφές σε Ίρια, Επίδαυρο, Ερμιονίδα και Φοινικούντα, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου έως σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 06:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 331 κλήσεις σε Αττική και Πελοπόννησο.

