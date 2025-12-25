Τα Χριστούγεννα της showbiz: Αποδράσεις, τρυφερές στιγμές και οικογενειακή ευτυχία

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, αποδράσεις και επανενώσεις έφεραν αυτά τα Χριστούγεννα στην showbiz που μοιράστηκε μαζί μας μέσα από τα social media φωτογραφίες και ευχές!

«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη» έγραψε στην ανάρτησή της στο instagram η Αντελίνα Βαρθακούρη και στην φωτογραφία την βλέπουμε να ποζάρει με όλη την οικογένεια και στο βάθος διακρίνεται πανευτυχής, ο Γιάννης Πάριος.

Στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο της Γαλλίας που ακούει στο όνομα Κουρσεβέλ βρίσκεται η Άννα Βίσση θέλοντας να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και να ξεκουραστεί. Παρέα της, όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία που ανήρτησε στο instagram η Δήμητρα Κούστα και η Κρίστυ Χατζηνικολάου.

Με τα παιδιά της, Χρήστο και Μάιρα Κούγια πέρασε την Παραμονή των Χριστουγέννων η Εύη Βατίδου και ανήρτησε stories από την νυχτερινή τους έξοδο στα μπουζούκια, όπου χόρευαν και τραγουδούσαν. Η οικογένεια ύστερα από τις διενέξεις που είχαν προκύψει μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, δείχνει και πάλι ενωμένη σαν μια γροθιά.

Με ένα τρυφερό story στο instagram ο Ανδρέας Γεωργίου ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά». Στην φωτογραφία τον βλέπουμε να ταΐζει με το μπιμπερό την μονάκριβη κόρη του.

«So this is xmas. Καλά Χριστούγεννα παιδιά σε όλους» έγραψε στη φωτογραφία που ανήρτησε η Ανθή Βούλγαρη στο instagram στην οποία βλέπουμε τον γιο της να χαζεύει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.