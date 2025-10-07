Super Cup: Οριστικά στο Παγκρήτιο ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Μετά από πολυετή απουσία, το Super Cup Ελλάδας επανέρχεται στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου και η διεξαγωγή του έχει «κλειδώσει» για τις 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όπως όλα δείχνουν, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ πρόκειται να επικυρώσει επίσημα την απόφαση τις επόμενες ημέρες, έπειτα από σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθοριστική θεωρείται η θετική στάση του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Ηράκλειο.