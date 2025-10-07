Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός ΟΦΗ

Super Cup: Οριστικά στο Παγκρήτιο ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Μέτα από χρονιά απουσίας, ο θεσμός αναβιώνει στην Κρήτη. Αναμένεται οριστική επικύρωση από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Μετά από πολυετή απουσία, το Super Cup Ελλάδας επανέρχεται στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου και η διεξαγωγή του έχει «κλειδώσει» για τις 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όπως όλα δείχνουν, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ πρόκειται να επικυρώσει επίσημα την απόφαση τις επόμενες ημέρες, έπειτα από σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθοριστική θεωρείται η θετική στάση του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Ηράκλειο.

