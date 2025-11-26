Το κανάλι που θα δείξει τον τελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Η επιστροφή του Super Cup μετά από 18 χρόνια είναι γεγονός. Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα παλέψουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις 3 Γενάρη στο Παγκρήτιο της Κρήτης.

Στον συγκεκριμένο αγώνα οι Κρητικοί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την ρεβάνς απέναντι στον Ολυμπιακό για τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου, ενώ οι νταμπλούχοι θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν άλλο ένα τρόπαιο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους.

Το κανάλι που θα μεταδώσει την σπουδαία αυτή αναμέτρηση θα είναι το MEGA.