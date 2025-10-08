Φάνης Γκέκας: Αυτή είναι η ομάδα Γ' Εθνικής που αναλαμβάνει ως προπονητής

Ο Φάνης Γκέκας μετά την καταπληκτική του καριέρα ως ποδοσφαιριστής, συνέχισε να είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου από το πόστο του προπονητή. Μετά την τελευταία του ομάδα, τον Τηλυκράτη, που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024, ο παλαίμαχος επιθετικός βρήκε τον επόμενο σταθμό - έκπληξη της προπονητικής του καριέρας. Αυτός ο σταθμός είναι η Ρόδος, οπού αγωνίζεται στον 5ο όμιλο της Γ εθνικής.

Ο Φάνης Γκέκας που έχει εργαστεί κατά σειρά σε Παναιγιάλειο, Ακίσαρσπορ, Ντάριτσα και Τηλυκράτη, έρχεται να αντικαταστήσει τον Ηλία Φυντάνη που απομακρύνθηκε πρόσφατα.

Η ανακοίνωση της Ρόδου:

«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου.



Ο Φάνης Γκέκας θα είναι στη Ρόδο από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής».