Σάλος για την αθώωση πρωταγωνιστή του Squid Game - Κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Στην αθώωση του σταρ της σειράς του Netflix Squid Game, O Yeong-Su, προχώρησε με απόφασή του το δικαστήριο της Νότιας Κορέας.

Ο 81χρονος ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για διπλή σεξουαλική παρενόχληση το 2017 εναντίον μιας γυναίκας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στο κατηγορητήριο που κατατέθηκε το 2022, η γυναίκα είχε ισχυριστεί ότι την αγκάλιασε τη γυναίκα και τη φίλησε στο μάγουλο παρά τη θέλησή της. Τότε ο γνωστός ηθοποιός είχε μεταβεί σε επαρχιακή πόλη της Νότιας Κορέας για τις ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης.

Το φερόμενο ως θύμα υπέβαλε μήνυση κατά του ηθοποιού το 2021, αλλά η υπόθεση έκλεισε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η εισαγγελία αργότερα άνοιξε ξανά την έρευνα «κατόπιν αιτήματος του θύματος», σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Ο O Yeong-Su κρίθηκε ένοχος το 2024 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή, αλλά δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Την Τρίτη, ένα δικαστήριο ανέτρεψε την ποινή του, λέγοντας ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη σεξουαλική βία και υπονοώντας ότι η μνήμη του φερόμενου ως θύματος μπορεί να είχε «επηρεαστεί», δεδομένου του πόσο καιρό πριν συνέβη το περιστατικό.

Σε δήλωση που αναφέρθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Επαρχιακό Δικαστήριο του Σουβόν δήλωσε ότι υπάρχουν «αμφιβολίες» ως προς το εάν ο 81χρονος είχε πράγματι διαπράξει την επίθεση.

«Υπάρχει πιθανότητα η μνήμη του θύματος να έχει επηρεαστεί με την πάροδο του χρόνου και, όταν υπάρχει αμφιβολία... ο κατηγορούμενος έχει ακόμη το τεκμήριο της αθωότητας».

Σάλος για την απόφαση του δικαστηρίου

Το φερόμενο ως θύμα πάντως τάχθηκε κατά της ετυμηγορίας των δικαστών, λέγοντας ότι δεν θα «ακυρώσει την αλήθεια ούτε θα σβήσει τον πόνο που έχω υποφέρει». Μάλιστα, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις της ο ηθοποιός τότε της είχε ζητήσει συγγνώμη κάτι που αποδεικνύει την ενοχή του.

«Παρά τη σημερινή απόφαση, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια μέχρι τέλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε μέσω της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών Womenlink.

Η Womenlink επέκρινε επίσης την απόφαση, λέγοντας ότι ήταν «εξοργισμένες από μια απόφαση που για άλλη μια φορά αποκρύπτει τη σεξουαλική βία στον κόσμο του θεάτρου».

Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Yeong-Su δήλωσε ότι «εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο δικαστήριο για τη σοφή του κρίση».

Σημειώνεται ότι, το 2022, έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον καλύτερο δευτεραγωνιστικό ρόλο σε σειρά, μετά την ερμηνεία του στην πρώτη σεζόν του θρίλερ του Netflix, που έφτασε στην κορυφή των charts.