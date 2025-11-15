Μέι Μάρτιν: Η δημιουργός του Wayward, οι δεσμοί με Κέρκυρα και η σύνδεση με τον βασιλιά Κάρολο

Το Netflix συνεχίζει να ρίχνει βάρος σε σειρές με έντονη προσωπική σφραγίδα, και το Wayward είναι από τις παραγωγές που έχουν καταφέρει να συζητηθούν διεθνώς.

Η Μέι Μάρτιν, η οποία υπογράφει και πρωταγωνιστεί στη σειρά, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Η Τόνι Κολέτ δίνει μια δυνατή ερμηνεία που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του σκοτεινού ψυχολογικού θρίλερ.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο αστυνομικός Άλεξ Ντέμπσεϊ και η έρευνά του για μια σειρά εξαφανίσεων μαθητών σε σχολείο για εφήβους με προβλήματα. Η σειρά παίζει με μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, με αναφορές σε κλασικά τηλεοπτικά θρίλερ, ενώ αντλεί υλικό από προσωπικά βιώματα της Μάρτιν, χωρίς όμως να τα αναπαράγει αυτούσια.

