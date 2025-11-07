«Stranger Things»: Τα ανατριχιαστικά πρώτα πέντε λεπτά του τελευταίου κύκλου

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από το μεγάλο φινάλε της σειράς - φαινόμενο του Netflix «Stranger Things» και η ψηφιακή πλατφόρμα έβγαλε ήδη στον αέρα τα πρώτα πέντε λεπτά από αυτό που έρχεται και για τους φαν θα είναι κάτι επικό!

Η 5η σεζόν ανοίγει με ένα flashback που μας ταξιδεύει πίσω στο 1983, τότε που ο Γουίλ Μπάιερς (ο Νόα Σναπ έγινε πάλι μικρό παιδί χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία) ήταν χαμένος στο Upside Down. Ο τόπος δράσης είναι το οχυρό του Γουίλ στην παράλληλη διάσταση, στις 12 Νοεμβρίου 1983, δηλαδή έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Ο νεαρός είναι πολύ τρομαγμένος και τον βλέπουμε να ψιθυρίζει τους στίχους του τραγουδιού «Should I Stay or Should I Go».

Ξαφνικά ένας Demogorgon εισβάλει στο καταφύγιο. Ο μικρός προσπαθεί να τον πυροβολήσει με ένα κυνηγετικό τουφέκι, αλλά αποτυγχάνει και τότε αρχίζει μια καταδίωξη επιβίωσης. Ο Γουίλ τρέχει και σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο, όμως ο Demogorgon τον φτάνει και τότε ο μικρός απελπισμένος πηδά σε ένα διπλανό δέντρο, αλλά καταλήγει αναίσθητος στο έδαφος.

Παλεύει για να αναπνεύσει

Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε τον Demogorgon να σέρνει τον Γουίλ στη βιβλιοθήκη του Upside Down. Εκεί, βρίσκεται ο Βέκνα (Χένρι Κριλ / One) που τον ακινητοποιεί στον τοίχο με τις ρίζες και εισάγει μια άγνωστη ουσία στο στόμα του Γουίλ, ο οποίος παλεύει για να αναπνεύσει.

«Επιτέλους, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εσύ κι εγώ, θα κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα μαζί, Γουίλιαμ», του λέει και η ανατριχιαστική σκηνή τελειώνει με την πλατφόρμα να ανακοινώνει πως το πρώτο μέρος του φινάλε έρχεται στις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο ανήμερα Χριστούγεννα, ενώ η αυλαία θα πέσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

φωτογραφία YouTube Netflix

Το τέλος του πολέμου

Η πρώτη σκηνή της 5ης σεζόν δεν είναι απλώς μια αναδρομή. Λειτουργεί ως ο θεμέλιος λίθος για την τελική σύγκρουση! Οι φαν της σειράς είχαν υποπτευθεί πως ο Βέκνα ήταν ο Εγκέφαλος της ιστορίας και είχε ενεργό ρόλο στην απαγωγή του Γουίλ από την αρχή χρησιμοποιώντας τον Demogorgon ως όργανο. Αυτή η σκηνή εξηγεί επίσης γιατί το παιδί είχε μια μόνιμη σύνδεση με το Upside Down και τον Mind Flayer μετά την επιστροφή του (βήχας, οράματα). Ο Βέκνα του εμφύτευσε την ουσία για να τον χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για τα σχέδιά του.

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» περιγράφουν τη νέα σεζόν ως «σπριντ από την αρχή» και πιο σκοτεινή από ποτέ. Δεν θα υπάρχει αργή ανάπτυξη, όπως σε προηγούμενες σεζόν, αλλά άμεση δράση και πολύ δυνατά συναισθήματα.

φωτογραφία Imago

Η πόλη του Χόκινς είναι μια εμπόλεμη ζώνη με ρήγματα και στρατιωτική καραντίνα και αν οι ήρωες θέλουν να επιζήσουν, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε γνώση που έχουν, ακόμα και τις ξεχασμένες που είχαν από την 1η σεζόν.

Η μάχη του 1987 δεν είναι απλώς μια νέα μάχη, αλλά το τελικό κεφάλαιο ενός πολέμου που ξεκίνησε με την εξαφάνιση του Γουίλ το 1983. Οπότε φέτος ξεχάστε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά γιατί η αυλαία του «Stranger Things» δεν θα επιτρέψει πολλά ξεπορτίσματα!