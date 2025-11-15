Είναι σίγουρα απολαυστικό να βλέπεις κάποιον που έχει αποκτήσει φήμη και χρήματα να βρίσκεται έξω από τα νερά του και το Clarkon’s Farm θα μπορούσε να αρχίσει και να τελειώσει εκεί. Αλλά ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ο άνθρωπος που έχτισε καριέρα πάνω στην αυτοπεποίθηση, δεν άφησε τα γρήγορα αυτοκίνητα για να διαχειριστεί απλώς τη δική του φάρμα, παρουσία καμερών.

O larger than life παρουσιαστής και δημοσιογράφος, τρέχει ένα project, στο οποίο η φύση και η οικονομία έχουν τη δική τους «άποψη» και η υπερβολική σιγουριά του Κλάρκσον είναι μειονέκτημα. Η σειρά που προβάλλεται στο Action 24, (Τρίτη έως Παρασκευή στις 14:00), δεν είναι βασισμένη στο ότι ένας τηλεοπτικός αστέρας τα βρίσκει μπαστούνια στην αγροτιά, αλλά στο ότι κάποιος ανακαλύπτει τον εαυτό του κάνοντας κάτι που είναι κυριολεκτικά δύσκολο.

Χιούμορ, δυσκολίες και ανθρώπινες στιγμές

Σίγουρα το Clarkson’s Farm ξεχωρίζει από ότι παίζεται το μεσημέρι στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και από όλα τα ριάλιτι που έχουμε δει κατά καιρούς. Το βασικό συστατικό της επιτυχίας του είναι η ειλικρίνεια και η ιδιοσυγκρασία του Κλάρκσον. Ούτε εκρήξεις, ούτε ίντριγκα, ούτε σκηνοθετημένες καταστάσεις.

Αν με κάτι μπορεί να συγκριθεί η σειρά είναι με τα πρώτα Survivor. Τότε που πραγματικά μια ομάδα μαχητών και μια ομάδα διασήμων πάλευαν για την επιβίωσή τους σε μια αφιλόξενη ζούγκλα. Με δυσκολίες, γέλια, ανθρώπινες στιγμές και όχι μόνο «τηλεόραση». Η σειρά δεν εξωραΐζει τη ζωή στην ύπαιθρο, ούτε είναι fake. Εδώ υπάρχει πραγματική αποτυχία, πραγματικός κόπος και δεν μπορείς να μην ταυτιστείς με τον Κλάρκσον, αφού ξέρεις ότι στ’ αλήθεια δοκιμάζεται. Θα γελάσεις, θα κλάψεις (ίσως) και σίγουρα θα αγαπήσεις έναν αντιήρωα που πρέπει να αντιμετωπίσει τόσες αντιξοότητες.

Αυτή η σειρά είναι κυριολεκτικά μια άσκηση στην πρωτοτυπία. Γι’ αυτό κάνει αδιανότητα νούμερα τηλεθέασης, από την Αμερική στην Κίνα, και μάλιστα σε κοινά που δεν έχουν καμία σχέση με την αγροτική ζωή. Ναι, είναι καλοφωτογραφημένα τα τοπία, ναι, κάποια τρακτέρ είναι Lamborghini, αλλά οι δοκιμασίες του ανθρώπου και ο χαρακτήρας του Κλάρκσον είναι που κάνουν τα μηχανάκια της τηλεθέασης να χτυπήσουν κόκκινο.

Γραφειοκρατία, καιρός, οικονομία

Στο Clarkson’s Farm, παλεύει πραγματικά με τη γραφειοκρατία, το απρόβλεπτο του καιρού και την οικονομία (μεγάλα έξοδα, χαμηλή τιμή προϊόντων). Προφανώς, και στη Βρετανία είναι συνηθισμένοι στη βροχή, και η τιμή των αγροτικών προϊόντων στο χωράφι πολύ χαμηλή –αυτά τα ξέραμε– αλλά η έλλειψη ελέγχου είναι ένα μάθημα από μόνη της. Η αγροτική παραγωγή σε κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και πάνω από όλα θέλει αισιοδοξία για να αντιμετωπίσεις τις στραβές.

Από την άλλη πλευρά είναι σπάνιο να βλέπεις κάποιον που αποκαλούσε τους συνεργάτες του Captain Slow και The Hamster, να τσαλακώνεται και με τον τρόπο αυτό να κερδίζει πόντους στο τηλεοπτικό κοινό.

Το Εγώ του Κλάρκσον γίνεται κομμάτια από τις αναποδιές που έχει να αντιμετωπίσει και με τον περίεργο αυτό τρόπο η σειρά αποκτά συναισθηματικό βάρος και σε κερδίζει. O Κλάρκσον πατάει λάσπες και σ…. και αυτό, τα λέει με τον τρόπο του και αξίζει τουλάχιστον τη συμπάθειά μας.

Ο ρόλος του Κέιλεμπ Κούπερ

Η σειρά χτύπησε φλέβα χρυσού και βρήκε τον ήρωα στο πρόσωπο του πραγματικού αγρότη-μάνατζερ, Κέιλεμπ Κούπερ. Η χημεία των δύο κουβαλάει τα επεισόδια και εκεί που αποτυγχάνει ο Κλάρκσον, επεμβαίνει ο Κούπερ. Ο τελευταίος είναι που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και δείχνει τη βαθιά γνώση και εμπειρία που χρειάζεται σε μια τέτοια δουλειά.

Ο Κούπερ δουλεύει σαν σκύλος, είναι προσγειωμένος και στην πορεία δικαιώνει ένα μεγάλο μέρος των θεατών που ταυτίζονται μαζί του είτε γιατί είναι αγρότες, είτε γιατί μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Η «πολυτέλεια» της αγροτικής παραγωγής

Από τη σειρά θα δεις, μάλιστα, ότι η οργανική γεωργία δεν είναι αστείο ή μια πολυτέλεια. Η υγεία του χώματος, η εναλλαγή σοδειών, η φροντίδα των ζώων και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι πράγματα που κερδίζονται με μεγάλη δυσκολία. Η οικολογία δεν είναι μια σειρά σλόγκαν, αλλά μια αναγκαιότητα και αν πρέπει να βάλεις λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα προϊόντα που έρχονται στο καλάθι σου, η σειρά θα σε πείσει να το κάνεις. Στο τέλος κάθε σεζόν, θα καταλάβεις ότι η τύχη του πλανήτη είναι και δική σου υπόθεση που ξεκινάει από το πλησιέστερο χωράφι.

Το Clarkson’s Farm είναι κάτι περισσότερο από μια τηλεοπτική επιτυχία· είναι μια σειρά που αποδομεί την εικόνα του σταρ, επαναφέρει τη Γη στο επίκεντρο και θυμίζει ότι η επιμονή, η ταπεινότητα και το χιούμορ μπορούν να ανθίσουν και στις λάσπες.

INFO

Το Clarkson’s Farm προβάλλεται στο Action 24, Τρίτη έως Παρασκευή στις 14:00.