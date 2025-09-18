Άννα Τσουκαλά: Πανευτυχής η 50χρονη Μελέκ του «Μη μου λες Αντίο» - Έγινε για πρώτη φορά μαμά

Εδώ και περίπου έναν μήνα η Άννα Τσουκαλά και ο σύζυγός της, Γκρέγκορι Ποστ, διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της αφού κατάφεραν να γίνουν γονείς, κάτι που ήθελαν και προσπαθούσαν να κάνουν επί σειρά ετών. Γι’ αυτούς ήταν ένα όνειρο ζωής που επιτέλους τους το χάρισε ο Θεός! «Δέκα χρόνια προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε! Έκλαιγα όταν το πήρα στην αγκαλιά μου», αποκάλυψε συγκινημένη η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Την Άννα Τσουκαλά τη γνωρίσαμε στην τηλεοπτική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Μη μου λες αντίο» που έπαιξε στον ΑΝΤ1 τη σεζόν 2004-2005. Εκείνη υποδυόταν τη Μελέκ που θα παντρευόταν τον Μουράτ (Μέμος Μπεγνής), όταν όμως εκείνος γνώρισε τη φοιτήτρια Χριστίνα (Θάλεια Ματίκα), όλα κατέρρευσαν. Στη σειρά έπαιζε και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που έκανε τον σύντροφο της Χριστίνας, έναν φοιτητή ιατρικής.

Ο Ανδρέας Άγγελος

Η Τσουκαλά παραδέχτηκε πως το θέμα της απόκτησης ενός παιδιού ήταν κάτι που την απασχολούσε από πολύ μικρή ηλικία. «Από τα 15 μου μού έλεγαν να επισπεύσω και να κρατήσω τα ωάριά μου. Συνέχεια λέω στον εαυτό μου πως δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

Ακράδαντα πιστεύω στον Τριαδικό μας Θεό, στην Αγία μου οικογένεια και 100% με βοήθησε, γιατί αυτό είναι θαύμα! Τον μικρό θα τον βαφτίσουμε Ανδρέα Άγγελο. Πάντα είχα όνειρο και έλεγα: Παναγία μου αν μου δώσεις γιο, το πρώτο όνομα θα είναι του πατέρα μου! Εκείνος έδωσε τη ζωή του και έσωσε έναν άνθρωπο σε ένα εργατικό ατύχημα».

Και αδερφάκι

Οι δυο τους γνωρίστηκαν χάρη στη μουσική, αφού είναι μόνο ένα από τα κοινά που έχουν. «Ερωτευτήκαμε μέσω της μουσικής. Αυτό ήταν που μας συνέδεσε». Μάλιστα ο Γκρέγκορι δεν ενδιαφέρεται καθόλου που η Άννα είναι μεγαλύτερή του. «Δεν το κατάλαβα ότι είχαμε διαφορά ηλικίας γιατί είχε πιο πολύ ενέργεια από εμένα».

Η ευτυχία που ζει το ζευγάρι είναι απόλυτη, δεν θα έλεγε όμως όχι σε λίγη ακόμα! «Πρώτα ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα θα θέλαμε πολύ να είχε ένα αδερφάκι», λένε αφού στόχος τους είναι να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους.