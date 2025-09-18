Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Κόλλησε κάποιο μικρόβιο, την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και συγκινημένοι οι δύο τους θυμήθηκαν στιγμές από τον Δημήτρη Κωνσταντάρα που άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών. «Ο πατέρας μου δυσκολεύτηκε 2-3 χρόνια και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Ο καρκίνος

«Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί έκανε κάποιες θεραπείες γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρσι τον Δεκαπενταύγουστο ανήμερα βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά.

Επανήλθε όμως και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες και φαίνεται ότι αυτές οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά ήταν καλά. Την 4η μέρα έπαθε ανακοπή. Αυτό έγινε στις 06.38 το πρωί. Ήμουν σπίτι και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο στις 08.00, στις 08.30 και επειδή κοιμόμουν το έμαθα στις 9.

«Το ξαφνικό πάντα σε σοκάρει»

Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν πολύ καλά. Τον απασχολούσε που θα δει την Εθνική και τα φιλικά του Ολυμπιακού και πώς θα πούμε την εκπομπή. Το ξαφνικό πάντα σε σοκάρει… Ναι, ήταν μεγάλος, αλλά για τον κάθε άνθρωπο ο γονιός είναι γονιός! Πήγα με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο και όταν αποφάσισα να το πω έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση… Εντάξει ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Και μου μιλούν άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους και μου λένε πως δεν θα το συνηθίσω ποτέ…

Χάρηκα που είδαν όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτός που ήταν… Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε, μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος».