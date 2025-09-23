Ποιος ήταν ο θρυλικός «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» της cult TV που πέθανε - Οι θρυλικές εμφανίσεις του

Υπήρξε μια εποχή που η τηλεόραση δεν έπαιρνε τον εαυτό της στα σοβαρά. Μια εποχή γεμάτη υπερβολή, κιτς, αυθορμητισμό και πρόσωπα που έμειναν στη μνήμη περισσότερο για το θάρρος τους να εκτεθούν, παρά για το «έργο» τους. Σε εκείνη την τηλεοπτική σκηνή, στα τέλη των ’90s και στις αρχές των ’00s, γεννήθηκε ένας από τους πιο αναπάντεχους «ήρωες» της pop κουλτούρας: ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο θρυλικός «Μίστερ Εθνικά Μπούτια».

Με τα καλοσχηματισμένα πόδια του να γίνονται το σήμα κατατεθέν του και με το αφοπλιστικό του χιούμορ, ενσάρκωσε την πιο cult πλευρά μιας τηλεόρασης που δεν δίσταζε να σατιρίσει, να προκαλέσει και να διασκεδάσει.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου, της cult φιγούρας που τη δεκαετία του ’90 και του 2000 έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα με το παρατσούκλι «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», σκόρπισε θλίψη σε όλους τους φαν. Ένας χαρακτήρας που, χωρίς να ανήκει ποτέ στο «σοβαρό» κομμάτι της τηλεόρασης, κατάφερε να γράψει ιστορία στην ποπ κουλτούρα της εποχής.

Ο Σταυρόπουλος πρωτοεμφανίστηκε στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, όπως το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες» και το «Made in Greece». Με το ιδιαίτερο στιλ, τον αυτοσαρκασμό και την εκκεντρική του παρουσία κέρδισε το κοινό, ενώ το προσωνύμιο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» εμπνεύστηκε από τα καλοσχηματισμένα πόδια που ο ίδιος πρόβαλλε με χιούμορ. Οι εμφανίσεις του έδιναν έναν τόνο υπερβολής και σάτιρας, σε μια τηλεόραση που τότε πειραματιζόταν με cult και trash φόρμες.

Οι «κόντρες» με τον Εθνικό Σταρ

Από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της τηλεοπτικής του περσόνας ήταν οι αντιπαραθέσεις του με τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, τον γνωστό «Εθνικό Σταρ». Οι καβγάδες τους –άλλοτε σκηνοθετημένοι, άλλοτε αυθόρμητοι– έγιναν viral για τα δεδομένα της εποχής, δημιουργώντας έναν μύθο που συνεχίζει να αναπαράγεται μέχρι σήμερα μέσα από παλιά βίντεο και memes. Οι φωνές, οι υπερβολές και το χιούμορ τους αποτύπωναν το πνεύμα μιας τηλεόρασης που δεν έπαιρνε τον εαυτό της στα σοβαρά αλλά έμενε αξέχαστη.

Η τηλεόραση των ’90s και ’00s

Η πορεία του Σταυρόπουλου συνδέεται άρρηκτα με τη συγκεκριμένη εποχή, όταν η ελληνική τηλεόραση γέμιζε με εκπομπές χαμηλού budget, εκκεντρικές προσωπικότητες και στιγμές που κινούνταν ανάμεσα στο «κιτς» και στη σάτιρα. Μαζί με τον «Εθνικό Σταρ» και άλλες μορφές εκείνης της τηλεοπτικής σχολής, πρόσφεραν μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης που έχει πλέον περάσει στην ιστορία.

Τα τελευταία χρόνια και το αντίο

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τα φώτα, ωστόσο η περσόνα του συνέχισε να ζει μέσα από YouTube βίντεο και αναρτήσεις στα social media. Είτε προκαλούσε γέλιο είτε αμηχανία, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τηλεοπτική μνήμη.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Πέπη Τσεσμελή, με ανάρτηση όπου τον αποχαιρέτησε συγκινητικά: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας χάρισες μοναδικές χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό ταξίδι στο φως».

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, όμως η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και σε όσους τον έμαθαν μέσα από τις πιο έντονες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως μια cult μορφή που σφράγισε με τον δικό της τρόπο μια ολόκληρη εποχή.