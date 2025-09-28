«Ψιτ, αγαπούλα»: 20 ατάκες από παλιές ελληνικές διαφημίσεις που χρησιμοποιείς ακόμη

Αν έχεις δει πολλή τηλεόραση στα παιδικά σου, και όχι μόνο, χρόνια... τότε αυτό το άρθρο είναι για εσένα!

Υπάρχουν διαφημίσεις που ξεχνιούνται μόλις τελειώσει το σποτ των 30 δευτερολέπτων και άλλες που μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη μας. Τα σλόγκαν τους κατάφεραν πολλές φορές να ξεφύγουν από τα όρια της διαφήμισης και να γίνουν μέρος της καθημερινής μας ποπ κουλτούρας.

Από το «Το χάσαμε το κορμί» μέχρι το «μην το πιείτε λουστείτε» και το «ομορφαίνει δεν παχαίνει», οι διαφημιστικές ατάκες συνόδευσαν γενιές και γενιές, μας έκαναν να χαμογελάσουμε, να συγκινηθούμε ή να τις επαναλάβουμε αυθόρμητα σε μια παρέα. Άλλωστε, ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει στη ζωή του ένα διαφημιστικό σλόγκαν σαν αστείο ή σαν έτοιμη ατάκα;

Εμείς διαλέξαμε 20 διαφημίσεις που μας φέρνουν μνήμες από όλες τις δεκαετίες. Φυσικά ο αριθμός είναι ανεξάντλητος. Εσείς πόσες από αυτές θυμάστε;

«Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε;»

Η φράση «Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε»" ήταν το κεντρικό διαφημιστικό σλόγκαν της εταιρείας ζυμαρικών «Μέλισσα» που ξεκίνησε τη δεκαετία του '70 και έγινε πολύ γνωστή στη δεκαετία του '90.

Το σλόγκαν πέρασε στην ποπ κουλτούρα μας και πλέον έχει γίνει σύνθημα για τους λάτρεις των ζυμαρικών όταν θέλουν να εκφράσουν με χιούμορ και υπερηφάνεια την αγάπη τους για αυτά.

«Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι ΜΙΣΚΟ»

Ένα σλόγκαν που πρωτοεμφανίστηκε περίπου τη δεκαετία του ’60, σαν διαφημιστικό σποτ στους κινηματογράφους της εποχής, και έγινε σχεδόν πολιτισμικό φαινόμενο. Πρόκειται ίσως για την πιο γνωστή διαφημιστική ατάκα η οποία πέρασε από γενιά σε γενιά.

Η ιστορία καταγράφηκε για πρώτη φορά στη βιογραφία του ιδρυτή της ΜΙSKO, Ελευθέριου Μαντζίκα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστορία, ο Μαντζίκας με τον διαφημιστή του ταξίδεψαν στα Μετέωρα. Εκείνη τη στιγμή, ένας καλόγερος ξεκίνησε για τα ψώνια της μονής πάνω στο γαϊδουράκι του. Τότε ακούστηκε η φωνή του ηγούμενου που του υπενθύμιζε «Ακάκιε, μη ξεχάσεις τα μακαρόνια».



«Μεταξύ μας… Metaxa»

Αυτό το σλόγκαν είναι από τα πιο διάσημα ελληνικά διαφημιστικά για ποτά, και κυρίως για το κονιάκ Metaxa. Προβλήθηκε τις δεκαετίες του ’80 και ’90 και είχε ένα απλό, αλλά εξαιρετικά έξυπνο concept: να δημιουργήσει αίσθηση οικειότητας και «μοναδικής στιγμής» ανάμεσα σε φίλους.

Η φράση «Μεταξύ μας…» δίνει αίσθηση μυστικότητας και αποκλειστικότητας, σαν να λέει «αυτό το ποτό είναι η μικρή μας απόλαυση, μην το πεις σε κανέναν». Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει στην καθημερινή γλώσσα σαν συνώνυμο της χαλαρής, φιλικής απόλαυσης και της καλής παρέας.

«Θα την κρεμάσω!»

Ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις που ακούστηκαν στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του '90. Ο σύζυγος (Βασίλης Κολοβός) φοράει το πουλόβερ του και ανακαλύπτει ότι του το έχει φάει ο σκώρος.

Αμέσως σηκώνεται οργισμένος φωνάζει «θα την κρεμάσω» και ανοίγει το συρτάρι. Τρέχει προς το δωμάτιο ενώ τον σταματάει η σύζυγός του (Μίτση Κωνσταντάρα) λέγοντας «Μη τι πας να κάνεις». Ο σύζυγος όμως μπαίνει μαινόμενος στο δωμάτιο και κρεμάει την σκοροαπωθητική... πλακέτα Mini Vapona στη ντουλάπα. Διαχρονικό!

«Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα»

Αν και όλοι λίγο έως πολύ φοβόμαστε ή σιχαινόμαστε τις κατσαρίδες, ομολογουμένως αυτή η διαφήμιση από το 1983 με το χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο τραγούδι για την Τερέζα που πάτησε το εντομοαπωθητικό μας κάνει να γελάμε.

Άλλωστε πόσοι από εμάς δεν το σιγοτραγουδάμε ή δεν αναφερόμαστε σε αυτές ως «Τερέζα» κάθε φορά που τις βλέπουμε; Το σλόγκαν όχι απλά έχει γίνει cult αλλά παραμένει διαχρονικό και το καλοκαίρι πιο επίκαιρο από ποτέ...

«Put the kots down slowly!» - «Pull over the gaidar!»

Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό το, κινηματογραφικών διαστάσεων, αριστούργημα του 2006 για τη Nova που έφερε την υπογραφή του βραβευμένου Γιώργου Λάνθιμου;

Ο αστείος συνδυασμός της αμερικανικής πλοκής η οποία εκτυλίσσεται σε ένα χωριό στην ελληνική επαρχία με έναν αστυνόμο να καταδιώκει έναν κλεφτοκοτά αλλά και μια γιαγιά πάνω στο γαϊδουράκι της κατάφερε να προκαλέσει γέλιο σε μικρούς και μεγάλους και να βραβευθεί ως η καλύτερη διαφήμιση της 25ετίας.

«Θέλει τον Γερμανό του»

Ένα σλόγκαν μια ιστορία. Η εταιρεία «Γερμανός» το 1998 κατάφερε να κάνει το όνομά της συνώνυμο με την αποτελεσματικότητα.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος έλεγε χαρακτηριστικά «το κινητό θέλει τον Γερμανό του». Πλέον, η έκφραση έχει περάσει στην καθημερινότητά μας όταν θέλουμε να περιγράψουμε κάποιον που έχει μεν ταλέντο αλλά χρειάζεται πειθαρχεία. Η φράση χρησιμοποιήθηκε και το 2004, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Euro όπου στο τιμόνι της βρισκόταν τότε ο Γερμανός προπονητής Ότο Ρεχάγκελ.

«Το χάσαμε το κορμί πατριώτη»

Ένα άλλο επιτυχημένο διαφημιστικό σλόγκαν, περίπου το 2009, από τον «Γερμανό» που δεν άργησε να μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα. Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν επιβάτη ο οποίος μπαίνει σε αεροπλάνο και κάθεται δίπλα σε μια όμορφη κοπέλα (Αθηνά Οικονομάκου).

Εκείνη του ζητάει να τη βοηθήσει να περάσει φωτογραφίες στον υπολογιστή της. Όντας όμως άσχετος με την τεχνολογία, της λέει να συνδέσει τα « ψιψιψίνια και κοκοκόψαρα» και αλλάζει θέση για να μην γίνει ρεζίλι. Τότε γυρίζει στον διπλανό του και του λέει «το χάσαμε το κορμί πατριώτη» που όμως είναι... Ασιάτης!



«This, last year!»

Ο Τάκης περιμένει τη Νατάσα στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου. Τη Νατάσα με την οποία έχουν ανταλλάξει MMS το 2002. Ξαφνικά ακούγεται η φωνή «Takis? It's me Natasha».

Σαστισμένος ο Τάκης κοιτάζει το κινητό του και αντιλαμβάνεται ότι η Νατάσα που περίμενε δεν είχε καμία σχέση με τη Νατάσα της πραγματικότητας. Τότε εκείνη τον κοιτάζει και του λέει το σλόγκαν που αναπαράχθηκε από πολλούς όταν άλλο έβλεπαν και άλλο τους ερχόταν «Ah this? Last year»!

«Τυχαίο; Δε νομίζω»

Ο Θεόδωρος Τσεκούρας, πιο γνωστός ως «Κύριος Τυχαίο δε νομίζω» σκέφτηκε μόνος του την ατάκα - σλόγκαν που δεν έφυγε από το στόμα κανενός από τότε που την ακούσαμε.

Ο πανέξυπνος μανιακός αριθμολόγος που βλέπει παντού το 11888 (υπηρεσία του ΟΤΕ) κατάφερε να μπει στην καθημερινότητά μας χαρίζοντας μας μια φράση που επαναλαμβάνεται από τα καφενεία μέχρι... τη Βουλή!

«Μην το πιείτε, λουστείτε»!

Το σαμπουάν με βάση τη μπύρα από την εταιρεία Clairol άφησε εποχή με ένα σλόγκαν που επαναλάμβανε κανείς στην καθημερινότητά του από το 1983...

Οι διαφημιστές της εποχής, γνωρίζοντας ότι η σύνθεση του σαμπουάν περιείχε μπύρα «κέρασαν» ένα λογοπαίγνιο που το κατέταξε στο πάνθεον των πιο cult διαφημίσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Απολαύστε υπεύθυνα.

«Πιο σοκολάτα γάλακτος δεν γίνεται!»

Η αγαπημένη σοκολάτα των παιδικών μας χρόνων. Η σοκολάτα ΙΟΝ που από το 1943 γλυκαίνει τους γευστικούς μας κάλυκες έμεινε χαραγμένη στη μνήμη μας για την πλούσια γεύση της.

Γίνεται «μεγάλη, αθλητική (;), επιμελής, εορταστική, διάσημη» όπως μας λέει ο μπόμπιρας της διαφήμισης. Αλλά... «πιο σοκολάτα γάλακτος δεν γίνεται». Και ποιοι είμαστε εμείς για να το αμφισβητήσουμε;

«Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού»

Είναι καλοκαίρι και η ζέστη αφόρητη. Δεν υπάρχει τίποτε πιο λαχταριστό από ένα παγωτό. Τι συμβαίνει όμως όταν οι γείτονες σου κάνουν πολλή φασαρία τις ώρες κοινής ησυχίας; Αυτό αναρωτήθηκε και ο γλυκύτατος παππούς της διαφήμισης της Magnum που κατέβηκε εκνευρισμένος να επιπλήξει τους νεαρούς μουσικούς που έπαιζαν ντραμς και κιθάρα.

Όταν όμως τον κέρασαν ένα παγωτό, εκείνος αν και ηρέμησε συνέχισε να τους λέει «Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού». Μια φράση που ακούγεται και χρησιμοποιείται πλέον παντού ακόμη παρ' όλο που έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που πρωτοακούστηκε.

«Ομορφάντρα μου. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει»

Ο Μανώλης Μαυροματάκης έγραψε ιστορία με αυτή τη σειρά διαφημίσεων για την Cosmote to 2011 χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό ατάκες που εντάχθηκαν στην καθημερινότητα.

«Ομορφάντρα μου», «ομορφαίνει, δεν παχαίνει». Ποιος από εμάς δεν τις έχει επαναλάβει έστω και μια φορά προκαλώντας γέλιο αλλά και απίστευτες αναμνήσεις; Πιστεύουμε όλοι!

«Στο Βιλαμπάχο, ακόμα τρίβουν»

Το διαφημιστικό σλόγκαν από το 1992 που άφησε εποχή. Δυο χωριά κάνουν διαγωνισμό για το ποιο θα καταφέρει να πλύνει σε μικρότερο χρόνο όλα τα πιάτα μιας γιορτής.

Στο Βιλαμπάχο έχουν ένα συμβατικό σαπούνι, ενώ στη Βιλαρίμπα αυτό που δρα άμεσα και αποτελεσματικά Άραγε ακόμα τρίβουν στο Βιλαμπάχο;

«Tragic!»

Η φράση που επαναλαμβανόταν για χρόνια, και ακόμα χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια κατάσταση που είναι τουλάχιστον... τραγική.

Ο Κίτσος (Νίκος Ορφανός) προσπαθεί να κερδίσει την Τασούλα (Μαρία Διακοπαναγιώτου) με τα νέα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone το 2012. Όμως εκείνη δεν συγκινείται και σχολιάζει κάθε τι ως «Tragic».

«Έλα Αλέκο»

Το Muppet Show αλά ελληνικά... Οι τρεις χαρακτηριστικοί σκύλοι έγιναν το σήμα κατατεθέν της Ηλεκτρονικής Αθηνών όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και καλούν τον φίλο τους τον Αλέκο.

Το σλόγκαν δεν άργησε να εισαχθεί στην ποπ κουλοτύρα μας και να γίνει η ατάκα ανάμεσα σε παρέες που προκαλούσε άφθονο γέλιο όταν κάποιος ήθελε να πει κάτι κοροϊδευτικά.

«Τη Λόλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει;»

Ένα ερώτημα με τεράστια ιστορία που έρχεται από τα 1990s. Η φράση «Τη Λόλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει;» προέρχεται από τη διαφήμιση της Carnation.

Ο Τσοκολάτας απολαμβάνει το αγαπημένο του ρόφημα στο saloon bar όταν κάποιος φωνάζει ότι η Λόλα κινδυνεύει από τη φωτιά που ξέσπασε σπίτι της. Αμέσως, ο Τσοκολάτας σπεύδει και βγάζει το κορίτσι από το φλεγόμενο σπίτι. Η ατάκα αυτή έγινε ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ανάγκη για βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις.

Το σποτ επανεμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα σε μορφή cartoon με τον ήρωα «Carnation» να σώζει με το καλαμάκι του τη Λόλα από τους κακούς Γκλούτον. «Την απίθανη γεύση να πίνεις αν θες σαν τον Carnation να γίνεις».

«Ψιτ, αγαπούλα»

Άλλος ένας θρύλος της ελληνικής διαφήμισης. Ο Τάκης Σπυριδάκης κατάφερε με το μοναδικό του ταλέντο να παραστήσει τον μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου που δεν μασούσε σε καμία δυσκολία.

Οι «αγαπούλες» του πάντοτε υπέκυπταν μαζί με αυτούς και το ελληνικό κοινό αφού οι ατάκες του όχι μόνο ξεχώρισαν αλλά εντάχθηκαν στην καθημερινότητά μας με μοναδικό τρόπο.

«Δεν πίνεις νερό, πίνεις βιλούδο!»

Η απόλυτα cult διαφήμιση από το 2001 που χάρισε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της ελληνικής διαφήμισης. Ο Μάνος Πίντζης στον ρόλο του Τάσου, του τσέλιγκα που φλερτάρει με τις βλαχοπούλες στην άκρη της πηγής.

Με ένα βουκολικό σενάριο, η διαφήμιση αυτή άφησε εποχή αφού ο Τάσος επιλέγει να πιει το διαφορετικό νερό που του προσφέρει η τσελιγκοπούλα για να ξεδιψάσει. «Δεν πίνεις νερό... πίνεις βελούδο». Και ποιος δεν το έχει πει;