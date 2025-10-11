Η τηλεόραση είναι ένα από τα πλέον επιδραστικά μέσα της εποχής μας, αφού πολλές φορές επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους περνά στην καθημερινή μας ζωή είναι οι ατάκες των σειρών, δημιουργώντας κοινές εμπειρίες και αναφορές που μας ενώνουν.

Πόσες φορές δεν έχεις επαναλάβει μια ατάκα της Ντάλιας από το «Παρά Πέντε» ή δεν έχεις μιμηθεί το ύφος του Γιάννη από τους «Απαράδεκτους»; Πολλές φράσεις που ειπώθηκαν αυθόρμητα σε μια σκηνή έχουν γίνει μέρος του λεξιλογίου μας, χρησιμοποιούνται σε συζητήσεις και εκφράζουν χιούμορ, ειρωνεία ή ακόμη και συναίσθημα.

Οι φράσεις αυτές έχουν περάσει στη συλλογική μνήμη και αποτελούν πια κομμάτι της σύγχρονης ποπ κουλτούρας μας και σημάδεψαν ολόκληρες γενιές.

Παρακάτω θα βρεις μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες που έγραψαν ιστορία. Εσύ, πόσες ή ποιες από αυτές χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;

Ντόλτσε Βίτα

Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική σειρά των 90's που οι χαρακτήρες τους σχολιάζονται ακόμη και σήμερα. Η σειρά προβλήθηκε τις σεζόν 1995-1997 σε σενάριο Αλέξανδρου Ρήγα και Λευτέρη Παπαπέτρου.

Η πλοκή παρουσιάζει τον απαγορευμένο έρωτα μιας ηλικιακά ώριμης χήρας με τον αρραβωνιαστικό της κόρης της, καθώς και τα κωμικά μπλεξίματα που προκύπτουν προσπαθώντας να κρύψουν αυτή την παράνομη σχέση από τον περίγυρο τους. Χαρακτηρίστηκε πολύ προχωρημένη για τα ελληνικά ήθη της εποχής και απενοχοποίησε τον έρωτα μεταξύ μιας μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας με έναν νεαρότερο άνδρα, καθώς επίσης θέσπισε και έναν καινούργιο και πιο ευρηματικό κώδικα χιούμορ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας.

Κύριοι πρωταγωνιστές ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου και ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ενώ το υπόλοιπο πρωταγωνιστικό καστ απαρτιζόταν από τη Κατιάνα Μπαλανίκα, τη Μαρία Καβογιάννη, τη Μαρία Φωκά, τον Παύλο Ορκόπουλο, τη Κατερίνα Ζιώγου, τη Γαλήνη Τσεβά, τον Ισίδωρο Σταμούλη και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

«Τι είναι εδώ» - Χριστίνα

Σαν ανώμαλος μπανιστιρτζής είσαι - Όλγα

«Σας παρακαλώ, δεν θα'θελα» – Ασπασία και Σάσα

«Αϊ Σαρβάι - Σιχτιρίζεις» - Ασπασία

Έχω ζήσει εγώ δονήσεις - Σάσα

Δυο Ξένοι

Μια από τις θρυλικότερες σειρές που προβλήθηκαν στους τηλεοπτικούς δέκτες την οποία υπέγραφαν οι Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου. Προβλήθηκε τις σεζόν 1997-1999.

Η σειρά παρουσιάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας ερωτικής σχέσης μεταξύ μιας λαϊκής και με χαμηλή μόρφωση, νεαρής γυναίκας, παρουσιάστριας τηλεοπτικής εκπομπής ελαφρού περιεχομένου (Εβελίνα Παπούλια), και ενός καθηγητή αρχαίου δράματος με έντονα υπεροπτικές αρχές και εσωστρεφή προσωπικότητα (Νίκος Σεργιανόπουλος).

Από τους πιο αγαπημένους ρόλους σε όλη τη σιερά ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, Ντένη, (Ντίνα Κώνστα) η οποία με τις ατάκες της αλλά και με την ιδιάζουσα σχέση με την υπηρέτριά της Μαρούσκα άφησε εποχή και χάρισε απίστευτες στιγμές γέλιου. Ειδικά όταν τσακωνόταν με τη Φλώρα (Χρυσούλα Διαβάτη), την οικονόμο του Κωνσταντίνου.

«Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς» – Ντένη

«Ντα γκασπαζά» – Μαρούσκα

Απαράδεκτοι

Μια από τις δημοφιλέστερες ελληνικές κωμικές σειρές με υπογραφή Δήμητρας Παπαδοπούλου. Προβλήθηκε από το 1990 έως το 1993 και έπαιζαν, εκτός από την ίδια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Μπέζος και ο Βλάσσης Μπονάτσος. Συμπρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν η Ρένια Λουιζίδου και ο Βασίλης Χαλακατεβάκης.



Οι Απαράδεκτοι λοιπόν είναι οι ένοικοι δύο γειτονικών διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη φανταστική οδό Αδάμαντος 4 στον Λυκαβηττό. Στο ένα διαμέρισμα μένουν το ανδρόγυνο: η Δήμητρα, μια νοικοκυρά και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, διαφημιστής και αγωνιστής του Πολυτεχνείου. Στο διπλανό μένουν ο Γιάννης, ένας ομοφυλόφιλος σχεδιαστής μόδας και ο Βλάσσης, ηθοποιός / μοντέλο και καρδιοκατακτητής που είναι φίλοι και συγκάτοικοι.

Οι ιστορίες τους φέρνουν τα πάνω κάτω στην πολυκατοικία της οδού Αδάμαντος 4 στον Λυκαβηττό κάνοντας τη ζωή κόλαση του «ανθρωποδιώχτη» διαχειριστή τους Βασίλη Χαλακατεβάκη.

«Γλύκανε μωρή λίγο, μην είσαι σαν κακό χρόνο να'χεις» - Γιάννης

«Λυσσάρες» - Γιάννης

Κωνσταντίνου και Ελένης

Ελληνική κωμική σειρά που προβλήθηκε τις σεζόν 1998-2000. Το καστ της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, την Καλλιρρόη Μυριαγκού και τον Στέργιο Νένε.

Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Και οι δυο έχουν βαλθεί να διώξουν ο ένας τον άλλο και να μείνουν μόνοι στο «σπίτι των προγόνων» τους.

«Μοναδική μου αγάπη» - Μάνθος

«Η Ελένη έχει τακαμούρι» - Κωνσταντίνος

«Σκύλες της λύσσας» - Πέγκυ

«Συνοδεύομαι, συνοδεύομαι» - Ματίνα

Στο Παρά 5

Eλληνική κωμική και μυστηριώδη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε τις σεζόν 2005-2007. Το σενάριο υπέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είχε και τον ρόλο ενός εκ των πέντε πρωταγωνιστών, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Αντώνης Αγγελόπουλος. Η σειρά αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία για τις δύο σεζόν που ήταν στον αέρα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και παραγωγές, αφού προβάλλεται σε επανάληψη ανά τακτά διαστήματα.

H σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες των πέντε πρωταγωνιστών (Ντάλια, Σπύρος, Φώτης, Αγγέλα, Ζουμπουλία) οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο μιας μυστηριώδους δολοφονίας.

Στις περιπέτειες έχουν πάντα στο πλευρό τους, ή και στα πόδια τους, τις αγαπημένες γιαγιάδες Σόφη και Θεοπούλα, τη συμπεθέρα της Ζουμπουλίας Μαριλένα - Δράκουλα, τον πατέρα του Φώτη Θωμά, , τις υπηρέτριες της Ντάλιας Μάρθα - Ρίτσα και φυσικά την γειτόνισσα του Σπύρου Αμαλία Αντωνοπούλου.

«Φαγκρί, φα μπεζ, φα μωβ» - Ντάλια

«Άντε καλέ. Κόβεται το σεξ;» - Θεοπούλα

«Σπύρο μου εμείς ευχαριστούμε, Όρθια» – Θεοπούλα

«Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος» - Αμαλία

Εγκλήματα

Ελληνική τηλεοπτική μαύρη κωμωδία που προβλήθηκε τις τηλεοπτικές σεζόν 1998–2000, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Τη συγγραφή του σεναρίου ανέλαβε ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία οι Αντώνης Τέμπος και Αντώνης Αγγελόπουλος.

Η σειρά ακολουθεί τις ζωές δυο ανδρόγυνων που μπλέκονται σε ένα απίστευτο ερωτικό τρίγωνο αφού η Φλώρα (Υρώ Μανέ) είναι σύζυγος του Αχιλλέα (Χρήστος Χατζηπαναγιώτου) αλλά είναι ερωμένη του κρεοπώλη Αλέκου (Κώστας Κόκλας) που είναι παντρεμένος με την αδίστακτη Σωσώ (Καίτη Κωνσταντίνου).

Στην ιστορία εισβάλει και η Κορίνα (Μαρία Καβογιάννη), αδελφή του Αχιλλέα αλλά και πασίγνωστη εκδιδόμενη γυναίκα που με την τσαχπινιά της βάζει φωτιές...

Πλήττω - Σωσώ

«Στόλισα λίγο έτσι για το κακό» - Σωσώ

«Κάτσε μέχρι να σου κάτσω» - Κορίνα

Είσαι το ταίρι μου

Ελληνική περιπέτεια, ρομαντική και κωμική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε τη σεζόν 2001-2002 σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου.

Η Στέλλα Παπαλημνέου (Βίκυ Σταυροπούλου) και η Βίκυ Σεϊτανίδη (Κατερίνα Λέχου) είναι δύο Ελληνίδες της διασποράς οι οποίες γνωρίζονται στη Μελβούρνη. Η Στέλλα φλερτάρει διαδικτυακά με τον Γρηγόρη (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), έναν νέο άντρα από την Αθήνα ενώ η Βίκυ αρραβωνιάζεται τον πλούσιο Νίκο (Αλέκος Συσσωβίτης).

Οι δυο γυναίκες ταξιδεύουν στην Ελλάδα, η Στέλλα για διακοπές και η Βίκυ για να γνωρίσει την οικογένεια του Νίκου. Όμως, η δεύτερη έχει την ιδέα οι δυο τους να αλλάξουν ρόλους και εκεί ξεκινάει ένα μπέρδεμα που θα αλλάξει τις ζωές τους.

«Σωτήρη, τι έγινε; Σε πειράξανε;» - Στέλλα

«Έρχονται μέρες πείνας» - Λάζαρος

Σ' αγαπώ Μ' αγαπάς

Κωμική σειρά με πρωταγωνιστές τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Θοδωρή Αθερίδη. Προβλήθηκε τις σεζόν 2000-2002 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Η σειρά ακολουθεί την καθημερινή ζωή ενός τυπικού ελληνικού ζευγαριού της Αθήνας, του Θοδωρή και της Δήμητρας σε όλες τις εκφάνσεις της, τη σχέση τους, τους τσακωμούς τους, τα άγχη και τις φοβίες τους.

«Εγώ πότε θα γίνω μάνα» - Δήμητρα

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;

Μαύρη κωμική σειρά που προβλήθηκε για 6 επεισόδια από τον Οκτώβριο του 2000. Δημιουργήθηκε από το συγγραφικό δίδυμο Ρήγα-Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα. Τις τέσσερις πρωταγωνιστικές ηρωίδες υποδύθηκαν η Χρύσα Ρώπα, η Ελένη Ράντου, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου.

Η σειρά ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων -εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους- γυναικών, την Αλέκα, την Άβα, τη Ντομινίκ και τη Φωφώ κοντά στα 40, οι οποίες γνωρίζονται κατά τη πρώτη δεκαετία της ζωής τους σ' ένα ορφανοτροφείο, όπου κακοποιούνται σεξουαλικώς και κατ’ εξακολούθηση από έναν νεαρό κοινωνικό λειτουργό, τον Γεράσιμο Μαντά, και ορκίζονται κάποτε να πάρουν εκδίκηση.

«Έλα δεν το πιστεύω» – Φωφώ

Η τούρτα της μαμάς

Η σειρά παρουσιάζει τη ζωή μιας ελληνικής οικογένειας που ζει κάτω από την ίδια στέγη, και από το τραπέζι της οποίας περνούν διάφοροι προσκεκλημένοι που ο κάθε ένας έχει τη δική του ιστορία. Προβλήθηκε τις σεζόν 2020 - 2022 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Πρωταγωνιστές και οικοδεσπότες είναι το ζεύγος Βασίλαινα, η Ευανθία και ο Τάσος, που ζουν με τα τρία τους παιδιά, τον Κυριάκο με τη γυναίκα του Βέτα, και τον γιο τους Μάριο, τον Πάρη και τον Θωμά, και τη μητέρα της Ευανθίας, Μαριλού, οι οποίοι τους πλαισιώνουν.

«Αχ ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια»

Ο Κακός Βεζύρης

Ο Κακός Βεζύρης είναι ελληνική κωμική σατιρική σειρά που προβλήθηκε τη σεζόν 1997-1998. Το σενάριο υπέγραψαν ο Χάρης Ρώμας και η Άννα Χατζησοφιά, οι οποίοι ανέλαβαν και τη σκηνοθεσία μαζί με τον Κώστα Κιμούλη



Ο Κλέων Βεζύρης (Χάρης Ρώμας) είναι πολιτικό στέλεχος του ΝΑΚΑ (Νέο Αγωνιστικό Κίνημα Αναμόρφωσης) και Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Εγωιστής, διεφθαρμένος και εμμονικά φιλόδοξος, έχει βλέψεις για τη θέση του υπουργού.

«Προσκυνήστε το είδωλο» - Αννίτα

Μαντάμ Σουσού

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά (1939), η σειρά προβλήθηκε από τη δημόσια τηλεόραση το 1986 και άφησε εποχή. Τη σειρά σκηνοθέτησε ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

Η σειρά εξιστορεί τις περιπέτειες της Μαντάμ Σουσούς (Άννα Παναγιωτοπούλου), μιας ξιπασμένης ψευτοαριστοκράτισσας προ της Κατοχής παντρεμένη με τον ιχθυοπώλη Παναγιωτάκη (Θανάσης Παπαγεωργίου). Ζουν στην υποβαθμισμένη αθηναϊκή γειτονιά του Μπίθουλα στον Κολωνό αλλά μετά τον θάνατο του αδελφού της κληρονομεί πολλά εκατομμύρια και μετακομίζει στο Κολωνάκι και γίνεται λεία στα χέρια ενός αρπαχτικού προικοθήρα.

«Μπιουλαίες τσοκαρίες»

Της Ελλάδος τα παιδιά

Ο Σμήναρχος Κάκκαλος, οι τέσσερις σμηνίτες Πλαπούτας, Βλάχος και Ντάλλας, ο Χλαπάτσας και η Μπουμπού άφησαν εποχή σε αυτή τη σειρά που προβλήθηκε από το 1993 έως το 1995.

Με αυτοτελή επεισόδια, αυτή η σειρά των 90's άφησε εποχή με τις γκάφες των σμηνιτών που ήθελαν να κάνουν κοπάνα από τις υποχρεώσεις τους στην αεροπορία.