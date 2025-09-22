Πύρρος Δήμας: Έβγαλε σε δημοπρασία την δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων - Αυστηρή απάντηση από την ΕΟΕ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η κίνηση του Πύρρου Δήμα να βγάλει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο το 2012, πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Ο θρύλος της άρσης βαρών, που έχει χαρίσει στη χώρα τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια, εμφανίζεται στο σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Cash or Trash» να βγάζει σε δημοπρασία τη συγκεκριμένη τριγωνική δάδα. Ένα αντικείμενο με τεράστιο συμβολισμό, που συνδέει τον ίδιο με την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και την Ολυμπιακή παράδοση. Όπως είπε ο ίδιος o Πύρρος Δήμας τα χρήματα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Ωστόσο αυτή του η κίνηση φέρεται να προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια, ενώ η διοίκηση της ΕΟΕ θεωρεί πως η συγκεκριμένη πράξη έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του Ολυμπισμού και συνιστά ευθεία παραβίαση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και διαχείριση των ολυμπιακών συμβόλων αλλά και κάθε στοιχείου που σχετίζεται με την ολυμπιακή φλόγα.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΕ απέστειλε στον τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλλεται η εκπομπή επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων ζητά να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο, ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό». Καταλήγοντας σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

