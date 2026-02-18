Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Μέσα σε έξι μήνες έχασα πατέρα και μάνα» - Η συγκινητική αναφορά του

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την απώλεια των γονιών του, το πόσο τυχερός νιώθει που είχε αυτούς τους ανθρώπους πλάι του, ενώ αποκάλυψε πως έχει κάνει τατουάζ αφιερωμένα σε εκείνους! «Έχασα μέσα σε έξι μήνες και τον πατέρα μου και τη μάνα μου! Και οι δύο γονείς μου ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πολύ τις τέχνες.

Αγαπούσαν όλους τους ανθρώπους της τέχνης, οπότε ήταν μία φυσική εξέλιξη ζώντας μαζί τους να έχω στον χώρο μου τέτοια ερεθίσματα ως παιδάκι. Και επειδή ήταν και πολύ εκφραστικοί άνθρωποι και απίστευτα αστείοι και πολύ τύποι του πάρτι, πάντα είχαμε έναν τρόπο έκφρασης τέτοιο: μουσικό, θεατρικό, επικοινωνιακό, το οποίο ήταν ένα τεράστιο συν στο να μπορώ να εκφράζομαι, χωρίς να το ξέρω, με έναν αντίστοιχο τρόπο.

Μεγαλώνοντας νομίζω πως εγώ σοβάρεψα περισσότερο και οι γονείς μου έμειναν ίδιοι. Είμαι διαφορετικός από εδώ και πέρα, γιατί συνήθως σε συντροφεύει η μνήμη των πραγμάτων που έρχονται».

«Με είδε στη Φάλαινα και μου είπε: μεγάλωσες»

«Είμαι ευλογημένος για τη σχέση που είχαμε, γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που αυτό που έζησαν, δεν ήταν ένας παράδεισος, οπότε είμαι ευγνώμων σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου για το τι ανθρώπους είχα δίπλα μου.

Τώρα είμαι ψύχραιμος. Αν μου μίλαγες δύο μήνες πριν, δεν θα ήμουν. Ψυχοσύνθεση είναι. Μπορεί να δεις κάτι, να ακούσεις ένα τραγούδι και να… διαλυθείς, αλλά να έχεις τη δύναμη να παραδεχτείς ότι μπορείς να το κάνεις.

Ήταν έντονη συναισθηματικά η βραδιά που ήρθε ο πατέρας μου να δει τη «Φάλαινα». Ήταν ο πιο δύσκολος και όμορφος κριτής συνάμα. Έχω πάρει το πιο όμορφο κομπλιμέντο της ζωής μου από εκείνον σε μία παράσταση που δεν του άρεσε και μου είπε: μεγάλωσες. Μεγάλωσα στο μυαλό του; Στα μάτια του; Δεν ξέρω.

Γενικά προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος, αλλά δεν είμαι πολύ. Στα χέρια μου έχω κάνει τατουάζ για τους γονείς του. Αυτό που έχει κάνει με τη μητέρα μου λέει: υπάρχει εύκολος δρόμος στη ζωή, αλλά αν τον ακολουθήσεις δεν μένει και καμία μνήμη».