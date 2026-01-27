Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Είναι δύσκολο να διαχειριστώ την απώλεια των γονιών μου»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Ο φονιάς» και η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» ήταν στην πρεμιέρα και μίλησε με τον ηθοποιό για το έργο που αναφέρεται σε μια γυναικοκτονία, αλλά και για το πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται την απώλεια των γονιών του που έφυγαν πρόσφατα με λίγους μήνες διαφορά ο ένας από τον άλλον.

«Το κείμενο με έκανε να πω το «ναι» στο να σκηνοθετήσω την παράσταση. Ο βασικότερος λόγος όμως ήταν γιατί είναι ένα έργο που μιλάει για τους ανθρώπους που «φεύγουν» και δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν ήθελα να πάρω θέση πολιτικά σε μια ιστορία που είναι πέρα ως πέρα αληθινή και δεν μπορώ να παρέμβω, θα ήταν λάθος μου. Προτιμώ να είμαι μαθητής, παρά δάσκαλος, γιατί αν μπεις σε μια διαδικασία να πεις ότι τα ξέρεις όλα, θα παρέμβεις με έναν τρόπο και θα χαλάσεις κάτι από την ίδια τη στιγμή, το εγώ σου θα μπει να την αλλάξει. Είμαι εντελώς μαθητής ακόμα και σήμερα. Περιμένω τον έλεγχο κάθε τρίμηνο».

«Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι»

Ο Δαδακαρίδης αναφέρθηκε και στην απώλεια των γονιών του και μίλησε για τα συναισθήματά του που δεν έχει κρύψει μέχρι σήμερα. «Η ζωή είναι εκεί. Είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Σου λείπουν, θες δεν θες, θα σου λείπουν.

Η ανάρτηση που έκανα για τον πατέρα μου, ήταν περισσότερο μια μνήμη για εμένα για να μην ξεχνιέμαι και να μην θεωρώ τα πράγματα δεδομένα! Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχα πει όλα ούτως ή άλλως πριν».