Ο Δαδακαρίδης είναι διπλά ερωτευμένος: «Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, όταν όμως το κάνει είναι απολαυστικός και έχει πάντα κάτι να πει. Μιλώντας στις «Rainbow Mermaids» στο YouTube, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι… καψούρης και πως στο σπίτι όπου μένει με τη σύντροφό του έχουν φτιάξει μια μεγάλη… τριχωτή οικογένεια!

«Τώρα έχω και γάτα στο σπίτι εκτός από τον σκύλο μου. Η συνύπαρξή τους είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα. Είναι της σχέσης μου. Πλέον έχω καψουρευτεί και τη γάτα. Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της», είπε χαρακτηριστικά και μας άφησε άφωνους με την ειλικρίνειά του γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλά ούτε συχνά, ούτε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή…

Ο καφές του Μπέζου

Ο Δαδακαρίδης εκμυστηρεύτηκε ένα μικρό… παράπονο που έχει από τον Γιάννη Μπέζο και αποκάλυψε και ένα μεγάλο του ταλέντο! «Μόλις γνώρισα τον Γιάννη Μπέζο του είπα πως δεν γίνεται να δουλεύω 15 χρόνια και να μην με έχει επιλέξει για κάποιο ρόλο. Ο Μπέζος κάνει τον καλύτερο ελληνικό καφέ που έχω πιει στη ζωή μου. Ελληνικό καφέ έπος!»

«Θα μου το έλεγε όταν θα με έβλεπε έξω;»

Και τη φετινή θεατρική σεζόν ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η φάλαινα» που συζητήθηκε πολύ. Άραγε πως αντιδρά στα άσχημα σχόλια; «Δεν μπορεί να έχεις δει τη Φάλαινα, να μην σου αρέσει τίποτα και να μου κάνεις πικρόχολα σχόλια επί προσωπικού. Μάλλον κάτι άλλο ζητάς. Δεν διαβάζω τα σχόλια στα social media, αλλά μόλις μου δείχνουν κάτι, ψάχνω να βρω αυτόν που το είπε για να τον ρωτήσω αν θα μου το έλεγε όταν θα με έβλεπε έξω».