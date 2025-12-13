Silver Alert για τον 33χρονο Αλέξη: Το τελευταίο στίγμα και η έκκληση που συγκλονίζει

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ημέρες, με τις Αρχές να έχουν σημάνει Silver Alert για την αναζήτησή του. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που κινητοποιείται ο μηχανισμός για την περίπτωσή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Το αυτοκίνητο και το τελευταίο στίγμα

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, το αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή του Βάμου, όπου καταγράφηκε και το τελευταίο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τον εντοπισμό του. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι ευελπιστούν και προσεύχονται για την ασφαλή επιστροφή του.

Οι εκκλήσεις από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον ιατρικό κόσμο. Ο γνωστός γιατρός του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Γιώργος Μαστοράκης, αναφέρθηκε με αγωνία στο περιστατικό μέσω ανάρτησής του:

«Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο».

Ευχές για τον σύντομο εντοπισμό του 33χρονου διατύπωσε και ο Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελείου Νοσοκομείου, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.