Θάσος: Βίντεο σοκ με έντρομη 50χρονη να ψάχνει καταφύγιο προτού τη μαχαιρώσει ο πρώην σύζυγός της

Ακόμα μια άγρια επίθεση άνδρα στην πρώην σύζυγό του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Θάσου, αφού μία 50χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από τις μαχαιριές που δέχτηκε από τον πρώην της. Εκείνος της επιτέθηκε με σουγιά και την τραυμάτισε σε πρόσωπο και κεφάλι στη μέση του δρόμου

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζει η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», αποτυπώνεται η στιγμή που η 50χρονη μπαίνει έντρομη σε μίνι μάρκετ κοντά στο σπίτι της στη Θάσο, για να σωθεί από την επίθεση του πρώην συζύγου της.

Οι προσπάθειές της αποδείχθηκαν όμως αποτυχημένες, καθώς ο 55χρονος κατάφερε να τη μαχαιρώσει σε πρόσωπο και κεφάλι. Οι στιγμές που ακολουθούν κόβουν την ανάσα καθώς η γυναίκα σωριάζεται στο έδαφος και οι ελάχιστοι κάτοικοι του Θεολόγου προσπαθούν να τη βοηθήσουν.

Η περιγραφή ενός μάρτυρα που είδε με τα μάτια του το γεγονός προκαλεί σοκ: «Δείξανε το σπίτι και αυτή ήταν μέσα κλειδωμένη και από εκεί έσπασε τζάμια και μπήκε από το παράθυρο αυτός. Από το εξωτερικό παράθυρο μπήκε που είναι μέσα στον κεντρικό τον δρόμο του Θεολόγου και αυτή η κοπέλα αφού ήταν κλειδωμένη, μετά ξεκλειδώνει και μετά έτρεξε χωρίς παπούτσια και ήρθε να βρει σωτηρία στο μπακάλικο που ήταν πιο κοντά».

Παρίστανε τον αδερφό της

Ο άνδρας είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία όπου μένει την 1η Δεκεμβρίου, πήρε το ΚΤΕΛ και ταξίδεψε μέχρι τη Θάσο. Όταν έφτασε στο χωριό Θεολόγος ξεκίνησε να ψάχνει το σπίτι της, όπως περιγράφει κάτοικος του χωριού.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώην άντρας της. Αυτή η κοπέλα είναι εδώ στον Θεολόγο γύρω στα τρία χρόνια, με έναν άλλο σύντροφο. Αυτός πρώτη φορά ήρθε στο νησί. Πήρε το λεωφορείο των 11 που έρχεται στον Θεολόγο, κατέβηκε στην στάση του λεωφορείου. Αυτός στο μεταξύ δεν ήξερε την περιοχή, ρωτούσε στα αλβανικά κάποιους εκεί, λέει είμαι ο αδερφός της κυρίας αυτής και ψάχνω το σπίτι της και δεν ξέρω που είναι’ και του δείξανε το σπίτι».

Οι κρίσιμες τελευταίες στιγμές πριν την επίθεση

Το βίντεο ντοκουμέντο πραγματικά συγκλονίζει, δείχνοντας την γυναίκα να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τα ράφια του μίνι μάρκετ, ο 55χρονος την κυνηγά αδιαφορώντας για τους πελάτες που βρίσκονται στο μαγαζί.

«Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η κοπέλα αυτή μέσα, μετά από δύο λεπτά μπαίνει και ο πρώην άντρας της και την κυνηγούσε πίσω από το ράφι. Προσπάθησα εγώ να τον εμποδίσω, την βγάζω αυτήν έξω από το μαγαζί να φύγει, προσπάθησα να τον κράτησα αυτόν όσο μπορούσα, αλλά με έσπρωξε και έφυγε και αυτός. Μετά άκουγα φωνές, βγήκα έξω φώναζα ‘έρχεται η Αστυνομία’», λέει μάρτυρας.

Οι γείτονες δεν κατάφεραν να σταματήσουν το μένος του δράστη. Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που προσπάθησε να βγει καταφύγιο η 50χρονη, της επιτίθεται και την τραυματίζει με τον σουγιά που κρατούσε. Η γυναίκα μετά την επίθεση καταλήγει αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

«Την είχε χτυπήσει, την είχε σφάξει. Μετά ήρθε ασθενοφόρο και Αστυνομία κατευθείαν που ειδοποιήθηκε από τον άλλον γείτονα».

Ο 55χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν, εκτός από τον σουγιά, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.