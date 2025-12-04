Θάσος: Ταξίδεψε με το ΚΤΕΛ για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του - Χειροπέδες σε 55χρονο Αλβανό

Ολόκληρο ταξίδι με το ΚΤΕΛ έκανε ένας 55χρονος άνδρας από την Αλβανία προκειμένου να μεταβεί στη Θάσο με σκοπό να δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του.



Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο χωριό Θεολόγος της Θάσου, με τις τοπικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 55χρονου άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να σκοτώσει την 50χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία διαμένει στην περιοχή με τον σύντροφό της.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει το kavalanews.gr, η 50χρονη διαμένει στον Θεολόγο Θάσου εδώ και περίπου έναν χρόνο με τον σύντροφό της. Ο 55χρονος άνδρας, ταξίδεψε με το ΚΤΕΛ το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025 στον Θεολόγο, εντόπισε τη γυναίκα σε μίνι μάρκετ της περιοχής και την κυνήγησε μέχρι το σπίτι της.

Εκεί, έσπασε ένα τζάμι, μπήκε στο σπίτι και άρχισε να της ρίχνει μπουνιές και κλωτσιές, ενώ ένα μαχαίρι τη χαράκωσε στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και βγήκε στον δρόμο, αλλά ο 55χρονος την κυνήγησε, την έπιασε και συνέχισε να την χαρακώνει, μέχρι που το σκηνικό έγινε αντιληπτό από περαστικούς. Τότε ο 55χρονος τράπηκε σε φυγή.



Η γυναίκα νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 55χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.