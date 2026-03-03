Αξιωματούχος του ΠΟΥ εξηγεί τους κινδύνους από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΟΠεριφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Hans Kluge, κλήθηκε να σχολιάσει την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο επίσκεψής του στην Αθήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση του News4Health σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν και ευρύτερα στην περιοχή - συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και της Κύπρος - ο κ. Kluge διευκρίνισε ότι, ως Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη, η αρμοδιότητά του καλύπτει συγκεκριμένα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας του ΠΟΥ, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ, αλλά όχι το σύνολο της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο ΠΟΥ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία κάθε ένοπλη σύγκρουση, καθώς βασική προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η προστασία των δομών υγείας και του υγειονομικού προσωπικού.

