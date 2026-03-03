Quality-for-All: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αναβαθμίζει την υγεία στην Ελλάδα

Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρουσίασαν σήμερα την ψηφιακή πλατφόρμα Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα.

Η πλατφόρμα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του Health-IQ, προωθώντας ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, διαφάνεια, συνεχή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και αξιοποίηση ψηφιακής καινοτομίας.

Ενοποίηση δεδομένων και παρακολούθηση δεικτών

Η Quality-for-All συγκεντρώνει πληροφορίες από όλες τις υπηρεσίες υγείας και παρέχει εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας, ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, την αποδοτικότερη χρήση πόρων και την έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων. Η πιλοτική φάση περιλαμβάνει 13 φορείς – 7 δημόσια νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας από 6 διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) – εξασφαλίζοντας αξιολόγηση των εργαλείων σε ποικίλα λειτουργικά περιβάλλοντα.

Σε κάθε φορέα θα παραδίδονται αναφορές για τη χαρτογράφηση διαδικασιών συλλογής και επικύρωσης δεδομένων, καθώς και για την ανάλυση δεικτών ποιότητας. Η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστική ώστε τα δεδομένα να μετατρέπονται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της φροντίδας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Εκδήλωση της πλατφόρμας #QualityforAll στο πλαίσιο του Health‑IQ στο Υπουργείο Υγείας, όπου είχαμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχθούμε τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Δρ. @hans_kluge . Μια σημαντική στιγμή για το ΕΣΥ και τη μετάβαση της… pic.twitter.com/4jcewzsIzy — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 3, 2026

Υποστήριξη από κυβέρνηση και ΠΟΥ

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Δημήτρης Βατζόπουλος και Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ/Ευρώπης, Χανς Κλούγκε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η πλατφόρμα θα αποτελέσει εργαλείο χάραξης πολιτικής για το μέλλον, επιτρέποντας την παρακολούθηση του συστήματος υγείας σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με μεγάλη λεπτομέρεια. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα.

Οι υφυπουργοί τόνισαν την αξία της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων θα επιτρέψει προβλέψεις και στρατηγικό σχεδιασμό για τη δημόσια υγεία.

Ο ρόλος του ΠΟΥ και τα Κέντρα Συνεργασίας

Ο Χανς Κλούγκε σημείωσε ότι η πλατφόρμα αποτελεί πρότυπο για όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών, τα κλινικά αποτελέσματα και την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Ο επικεφαλής του Γραφείου ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας, João Breda, επεσήμανε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης δεικτών και της ενεργού συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ίδρυση τριών νέων Κέντρων Συνεργασίας του ΠΟΥ στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο:

Κέντρο για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Κέντρο για την Ποιότητα της Φροντίδας και Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κέντρο για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.

Η πλατφόρμα Quality-for-All ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στη δημόσια υγεία, προσφέροντας εργαλεία που συνδέουν δεδομένα, γνώση και δράση, για πιο ασφαλή, αποτελεσματική και δίκαιη φροντίδα για όλους τους πολίτες.