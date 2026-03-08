Αλτσχάιμερ: Διάγνωση με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο

Μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί το αίμα στον εγκέφαλο και αξιοποιείται το οξυγόνο από τα εγκεφαλικά κύτταρα ίσως κρύβουν πολύτιμες πληροφορίες για τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Νέα έρευνα δείχνει ότι η αγγειακή υγεία του εγκεφάλου μπορεί να συνδέεται στενά με βιολογικούς δείκτες της νόσου, ακόμη και πριν εμφανιστούν προβλήματα μνήμης. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα πιο απλό και έγκαιρο «καμπανάκι» κινδύνου.

Η μελέτη εστίασε σε ηλικιωμένους, ανεξάρτητα από το αν είχαν ήδη διαγνωσμένη γνωστική διαταραχή. Στόχος ήταν να διερευνηθεί αν απλές, μη επεμβατικές μετρήσεις της εγκεφαλικής κυκλοφορίας μπορούν να «αντανακλούν» γνωστά παθολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Ο ρόλος της αγγειακής λειτουργίας στον εγκέφαλο

Η νόσος Αλτσχάιμερ συνδέεται κυρίως με τη συσσώρευση β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο και με τη σταδιακή απώλεια νευρικών κυττάρων, ιδιαίτερα στον ιππόκαμπο – μια περιοχή κρίσιμη για τη μνήμη. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η επαρκής αιμάτωση και η σωστή παροχή οξυγόνου είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της νευρωνικής λειτουργίας. Όταν αυτή η ρύθμιση διαταράσσεται, ενδέχεται να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νευροεκφυλιστικές αλλαγές.

Πώς μετρήθηκε η ροή και η οξυγόνωση

Για να εξετάσουν αυτή τη σύνδεση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο τεχνικές που εφαρμόζονται ενώ το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Η πρώτη ήταν το διακρανιακό υπερηχογράφημα Doppler, το οποίο μετρά την ταχύτητα ροής του αίματος στις μεγάλες αρτηρίες του εγκεφάλου. Η δεύτερη ήταν η φασματοσκοπία κοντινού υπερύθρου φωτός, μια μέθοδος που εκτιμά πόσο αποτελεσματικά φτάνει το οξυγόνο στους ιστούς κοντά στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Και οι δύο τεχνικές είναι ανώδυνες και δεν απαιτούν ενέσεις ή έκθεση σε ακτινοβολία.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα συνδυάστηκαν με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων ώστε να προκύψουν συνολικοί δείκτες αγγειακής λειτουργίας. Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν την ικανότητα του εγκεφάλου να ρυθμίζει τη ροή αίματος και την παροχή οξυγόνου όταν μεταβάλλονται παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση ή τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα. Με άλλα λόγια, αξιολογούν πόσο «ευέλικτο» και αποτελεσματικό είναι το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου στην καθημερινή του λειτουργία.

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά: όσοι εμφάνιζαν πιο υγιή αγγειακά πρότυπα είχαν μικρότερη επιβάρυνση από αμυλοειδείς πλάκες και μεγαλύτερο όγκο ιππόκαμπου, χαρακτηριστικά που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Αντίθετα, άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή ή άνοια παρουσίαζαν ασθενέστερη αγγειακή λειτουργία σε σύγκριση με συνομηλίκους τους χωρίς γνωστικά προβλήματα. Το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η αγγειακή δυσλειτουργία αποτελεί μέρος του φάσματος της νόσου.

Προς πιο απλό και έγκαιρο έλεγχο κινδύνου

Σε σύγκριση με τις κλασικές απεικονιστικές μεθόδους, όπως η μαγνητική τομογραφία ή η PET, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οικονομικότερες και πιο εύκολες στην εφαρμογή. Δεν απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες ούτε επιβαρύνουν τον εξεταζόμενο με ραδιενεργές ουσίες. Αυτό τις καθιστά ελκυστικές για ευρύτερα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένα κέντρα.