Η Βομβάη είναι γνωστή για την έντονη ανισότητα, με τους λαμπερούς ουρανοξύστες όπου ζουν οι πλούσιοι με πανοραμική θέα στην Αραβική Θάλασσα να στέκονται δίπλα σε παράγκες χωρίς παράθυρα που είναι χτισμένες πάνω από αποχετεύσεις. Είναι η πατρίδα 90 δισεκατομμυριούχων της Ινδίας, αλλά και περισσότερων από έξι εκατομμυρίων κατοίκων παραγκουπόλεων, περίπου το 55% του πληθυσμού του κέντρου της Βομβάης.



Τώρα η πόλη έχει ένα νέο σύμβολο του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών: έναν αυτοκινητόδρομο οκτώ λωρίδων υψηλής ταχύτητας στη δυτική ακτή της, ο οποίος, σύμφωνα με τους επικριτές, εξυπηρετεί μόνο τους πλούσιους, παρά το γεγονός ότι κατασκευάστηκε με χρήματα των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ο αυτοκινητόδρομος σχεδιάστηκε για να δώσει λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην εμπορική πρωτεύουσα της Ινδίας. Ωστόσο, η Βομβάη είναι μια πυκνοκατοικημένη χερσόνησος, μήκους 25 μιλίων (40 χλμ.) και πλάτους 6 μιλίων, όπου η γη είναι τόσο σπάνια όσο το χιόνι.



Ο νέος παραλιακός δρόμος έπρεπε να κατασκευαστεί σε γη που ανακτήθηκε από την Αραβική Θάλασσα. Ένα θαύμα της μηχανικής, συνδέει τον βορρά με τον νότο και είναι το όνειρο των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, οι οποίοι συνήθως κινούνταν με μέση ταχύτητα περίπου 5 μίλια/ώρα μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση της Βομβάης.

Απαξιωμένη λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Στο Marine Drive στον νότο, όπου ξεκινά, τα αυτοκίνητα κατεβαίνουν τώρα σε ένα υποθαλάσσιο τούνελ μήκους άνω του ενός μιλίου και, αφού κάνουν στροφές πάνω από τη θάλασσα, όπου ο δρόμος είναι χτισμένος πάνω σε πασσάλους, βγαίνουν 6 μίλια μακριά στο Worli σε 10 λεπτά αντί για τα 45 λεπτά που χρειάζονταν πριν.



Ωστόσο, περίπου το 64% των 22,5 εκατομμυρίων κατοίκων της μητροπολιτικής περιοχής της Βομβάης μετακινούνται με υπερπλήρη λεωφορεία και τρένα. Όσοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, κρέμονται απ' έξω. Καθημερινά, 7 έως 10 επιβάτες χάνουν τη ζωή τους στο τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Ο δρόμος είναι αποκλειστικά για την ελίτ», λέει η Avlokita Shah, περιβαλλοντική ακτιβίστρια. Προσθέτει ότι τα δισεκατομμύρια που κόστισε «θα έπρεπε να είχαν δαπανηθεί για τις δημόσιες συγκοινωνίες προς όφελος της πλειοψηφίας – για την επισκευή δρόμων, την προσθήκη περισσότερων λεωφορείων με περισσότερες στάσεις και διαδρομές και την επέκταση του μετρό».



Ο Hussain Indorewala διδάσκει στο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικών Σπουδών Kamla Raheja Vidyanidhi και αποκαλεί τον παραλιακό δρόμο «ευημερία για τους εύπορους».



Ο Praveen Shastri, που γυαλίζει παπούτσια στον σιδηροδρομικό σταθμό Churchgate, όταν ρωτήθηκε τι γνώμη έχει για τον δρόμο, απάντησε: «Τι ξέρω εγώ γι' αυτό;» «Δεν είναι για ανθρώπους σαν εμένα. Η διαδρομή μου παραμένει η ίδια – ποτέ δεν βρίσκω θέση στο τρένο για το Borivali, όπου μένω. Στο τέλος μιας κουραστικής μέρας, είναι ακόμα πιο κουραστικό να γυρίζω στο σπίτι», λέει ο Shastri.

Βομβάη/Reuters

Ο Vivek Tiwari, επενδυτικός τραπεζίτης, λατρεύει τον νέο δρόμο, καθώς του εξοικονομεί 45 λεπτά. Το γραφείο του βρίσκεται στο Nariman Point, το νοτιότερο άκρο της πόλης και το σπίτι του είναι 12 μίλια βόρεια, στο Bandra. «Είναι ένα καταπληκτικό έργο υποδομής και η οδήγηση σε αυτόν είναι υπέροχη», λέει. «Δεν μπορούν όλα τα έργα υποδομής να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Ναι, μόνο μια μειοψηφία όπως εγώ χρησιμοποιεί τον δρόμο, αλλά ίσως τελικά μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα ωφελήσει όλους».



Για τον Nikhil Anand, περιβαλλοντικό ανθρωπολόγο στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ, η ιδέα ενός αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει διαφορετικά μέρη της Βομβάης ως απάντηση στην έντονη κυκλοφορία δεν είναι μόνο ελιτίστικη, αλλά και ξεπερασμένη. «Μια απάντηση του 20ού αιώνα σε ένα πρόβλημα του 21ου αιώνα», όπως το θέτει ο ίδιος.

Οι αστικοί αυτοκινητόδρομοι είναι μια απαξιωμένη λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, όταν κατασκευάστηκαν δρόμοι για να συνδέσουν διαφορετικά μέρη των αμερικανικών πόλεων, αγνοώντας την ανάγκη για υποδομές δημόσιων μεταφορών και αναγκάζοντας περισσότερους ανθρώπους να αγοράσουν αυτοκίνητα.



«Αυτό εξυπηρετούσε μόνο τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αντί να κατασκευάζονται δημόσιες συγκοινωνίες και οδήγησε σε «επαγόμενη ζήτηση» για αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφορίας», λέει ο Anand. «Περισσότεροι δρόμοι και αυτοκίνητα ωφελούν μόνο λίγους, σε αντίθεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες».



Reuters

Χάνεται η ομορφιά του ωκεανού

Τώρα, η δεύτερη φάση του δρόμου, που θα τον συνδέει με τα δυτικά προάστια πιο βόρεια, βρίσκεται σε εξέλιξη. «Με ποιο δικαίωμα μπορούν να πάρουν τη γη όπου ζούσαν και ψάρευαν ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάππους μου; Είναι η γη μας. Όταν ο δρόμος ολοκληρωθεί, δεν θα έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα. Θα πρέπει να κάνουμε τον μακρύ γύρο, να ξοδέψουμε διπλάσιο χρόνο, διπλάσιο ντίζελ και τελικά να καταλήξουμε με μικρότερη ψαριά», λέει ο Namaposhe.



Κουνώντας το χέρι του προς την κατεύθυνση της παραλίας, σημειώνει: «Όλος αυτός ο ανοιχτός χώρος θα χαθεί και οι κατασκευαστές θα χτίσουν πολυτελή συγκροτήματα διαμερισμάτων για τους πλούσιους». Αρνείται να φωτογραφηθεί, λέγοντας ότι το «λόμπι των κατασκευαστών» είναι ενεργό και δεν θέλει να χαρακτηριστεί ταραχοποιός.

Ο παραλιακός δρόμος είναι θεόσταλτο δώρο για τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές ακινήτων που είχαν παλέψει για τα απομεινάρια γης που σπανίζουν τόσο πολύ στη Βομβάη. Η ανακτηθείσα γη για τον δρόμο ανοίγει νέες μεγάλες εκτάσεις για την κατασκευή γυάλινων πύργων και πολυτελών διαμερισμάτων αξίας δισεκατομμυρίων ρουπιών.



Σήμερα, η πόλη μοιάζει με ένα μεγάλο εργοτάξιο. Τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα ρύπανσης οφείλονται εν μέρει στην ξέφρενη κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, είτε σε οικόπεδα που απελευθερώθηκαν με την κατεδάφιση παλαιών, χαμηλών κτιρίων είτε σε οικόπεδα που δημιουργήθηκαν κατά μήκος της παραλιακής οδού.



Μια «συνοικία δισεκατομμυριούχων» έχει αναπτυχθεί στην παραλία του Worli, με εκπληκτική, ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα. Οι πλουσιότερες οικογένειες αγοράζουν σπίτια σε αυτή την περιζήτητη τοποθεσία.



Στη Versova, η Avlokita Shah εξηγεί πώς η δεύτερη φάση του δρόμου θα συνδέσει τη Versova με το Bhayander, πιο βόρεια. Παρά τις διαμαρτυρίες, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βομβάης αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο ότι 45.000 δέντρα μαγγρόβια μπορούν να αφαιρεθούν για το έργο.



«Αυτά τα μαγγρόβια δέντρα λειτουργούν ως φυσικό φράγμα ενάντια στις παλίρροιες και τη διάβρωση. Όπως έχει η κατάσταση, η Βομβάη πλημμυρίζει κάθε μουσώνα. Η καταστροφή των μαγγρόβιων δέντρων που έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες θα καταστρέψει επίσης το εύθραυστο οικοσύστημα», λέει.

Για τους απλούς ανθρώπους, ο δρόμος έχει οδηγήσει σε μια άλλη, λιγότερο ορατή απώλεια: την εύκολη πρόσβαση στην ακτή. Η ομορφιά του ωκεανού και η ηρεμία που πρόσφερε ήταν ανεκτίμητες και μια σπάνια δωρεάν απόλαυση για όλες τις κοινωνικές τάξεις.



Μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, οι εργάτες, οι υπάλληλοι γραφείου, οι οικογένειες και τα νεαρά ζευγάρια μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο σε διάφορα σημεία – Haji Ali, Breach Candy, Worli – για να περπατήσουν στην ακτή.



Τώρα, μια οκταπλή οδός εμποδίζει το πέρασμα. Έχουν δημιουργηθεί μερικές υπόγειες διαβάσεις για να μπορούν οι πεζοί και οι ποδηλάτες να έχουν πρόσβαση στα νέα σημεία που έχουν δημιουργηθεί για περπάτημα, ποδηλασία και τζόκινγκ, αλλά αυτές είναι πολύ λίγες και απαιτούν μακρινές διαδρομές.



«Ο δρόμος έχει απομακρύνει τους ανθρώπους από τον ωκεανό, ο οποίος είναι το πιο όμορφο πλεονέκτημα της Βομβάης», λέει ο Anil Gaitonde, καταστηματάρχης στην Colaba.