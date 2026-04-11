Το «θρυλικό» Route 66, γνωστό και ως Mother Road, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και εμβληματικούς αυτοκινητόδρομους των Ηνωμένων Πολιτειών. Φέτος γιορτάζει 100 χρόνια ύπαρξης και χωρίς υπερβολή είναι ένα όνομα-συνώνυμο του κλασικού αμερικανικού οδικού ταξιδιού. Δημιουργήθηκε το 1926 και εκτείνεται σε περίπου 3.940 χιλιόμετρα, συνδέοντας το Σικάγο με τη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, διασχίζοντας συνολικά οκτώ πολιτείες.

Στη διάρκεια των δεκαετιών εξελίχθηκε σε βασικό άξονα μετακίνησης, αλλά και σε σύμβολο της αμερικανικής κουλτούρας των road trips. Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε τη δεκαετία του 1930, κατά την περίοδο του Dust Bowl, όταν χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον δρόμο για να μετακινηθούν προς τη Δύση αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Από τον Νοέμβριο του 1926 που χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους αρχικούς αριθμημένους αυτοκινητόδρομους της χώρας, η κάποτε Κεντρική Οδός της Αμερικής ενσαρκώνει την υπόσχεση της ευημερίας. Αρχικά ήταν χωμάτινη η διαδρομή και προς τα τέλη του 1930 απέκτησε άσφαλτο στο μεγαλύτερο μέρος του.



Η φήμη του ενισχύθηκε και από τη λογοτεχνία, καθώς ο όρος Mother Road καθιερώθηκε μέσα από το έργο Τα Σταφύλια της Οργής του Τζον Στάινμπεκ, ενώ η διαδρομή έγινε αντικείμενο τραγουδιών, ταινιών και σειρών, διαμορφώνοντας την εικόνα της ρομαντικής και περιπετειώδους Αμερικής. Ωστόσο, με την ανάπτυξη του σύγχρονου δικτύου αυτοκινητοδρόμων, το Route 66 έχασε τη σημασία του και το 1985 αφαιρέθηκε επίσημα από το εθνικό οδικό δίκτυο.

Παρά την παρακμή του, από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν προσπάθειες αναβίωσης και διατήρησής του ως ιστορικής διαδρομής. Σήμερα, πολλά τμήματά του έχουν χαρακτηριστεί μνημεία και προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, που επιθυμούν να ζήσουν την αυθεντική εμπειρία ενός κλασικού αμερικανικού ταξιδιού, ανάμεσα σε παλιά μοτέλ, diners και εμβληματικά τοπία.

Σήμερα, η διαδρομή διατηρεί έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας, προσελκύοντας ταξιδιώτες που επιθυμούν να ζήσουν την «παλιά Αμερική» μέσα από εικόνες με νέον πινακίδες, παραδοσιακά diners, μοτέλ και ιδιόρρυθμα αξιοθέατα, που συχνά αγγίζουν τα όρια του κιτς. Παράλληλα, το Route 66 κουβαλά και πιο σύνθετες πτυχές της αμερικανικής ιστορίας, όπως τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν οι αφροαμερικανοί ταξιδιώτες λόγω φυλετικών διακρίσεων. Παρότι πολλά τμήματά του έχουν εγκαταλειφθεί, ο δρόμος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ζωντανό μνημείο πολιτισμού και ιστορίας, διατηρώντας τη γοητεία του ταξιδιού όπου η ίδια η διαδρομή έχει μεγαλύτερη σημασία από τον προορισμό.

Ο επιχειρηματίας από την Οκλαχόμα, Σάιρους Άιβερι, γνωστός ως ο «πατέρας της Οδού 66», έβλεπε τον δρόμο ως κάτι περισσότερο από έναν απλό τρόπο αποτελεσματικής διέλευσης της χώρας. Ήταν μια ευκαιρία να συνδεθεί η αγροτική Αμερική και να δημιουργηθούν νέες εστίες εμπορίου. Ο Άιβερι γνώριζε ότι ο αριθμός 66 θα ήταν «ώριμος» για μάρκετινγκ και θα μπορούσε να εντυπωθεί στο μυαλό των οδηγών, και είχε δίκιο: Η διαδρομή 66 έχει απαθανατιστεί σε ταινίες (όπως τα Τα Σταφύλια της Οργής), σε βιβλία (όπως το Στο Δρόμο του Τζακ Κέρουακ), αλλά και σε τραγούδια όπως το "(Get Your Kicks on) Route 66" του Μπόμπι Τρουπ, το οποίο χρησίμευσε ως ύμνος για την αισιοδοξία και την κινητικότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Έγινε ένα κυριολεκτικό μονοπάτι ελπίδας για τους μετανάστες που δραπέτευαν από τα κατεστραμμένα από την ξηρασία αγροκτήματα και τη φτώχεια κατά τη διάρκεια του Dust Bowl και της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930. Και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά στρατευμάτων, εξοπλισμού και εργατών εκτός Δύσης. Η μεταπολεμική άνθηση των δεκαετιών του 1940 και του 1950 σηματοδότησε την ακμή του Route 66, καθώς έγινε μια δημοφιλής διαδρομή διακοπών. Τα αυτοκίνητα έγιναν πιο προσιτά, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε και οι άνθρωποι άρχισαν να κυνηγούν την ελευθερία στον ανοιχτό δρόμο.

«Οι άνθρωποι γενικά έχουν μια αίσθηση περιπέτειας, μια αίσθηση περιέργειας. Και μπορείτε να τη βρείτε στη Διαδρομή 66. Αυτός είναι ο δρόμος των ονείρων», είπε ο συγγραφέας και ιστορικός Τζιμ Χίνκλεϊ. Τα εστιατόρια και τα μοτέλ δίπλα στον δρόμο άκμασαν, καθώς οι επιδέξιοι επιχειρηματίες εφηύραν τρόπους για να γλιτώσουν τους οδηγούς από τα χρήματά τους. Υπήρχαν λακκούβες με κροταλίες, τοτέμ, εμπορικοί σταθμοί, σπήλαια όπου φέρεται να σύχναζαν οι παράνομοι της Άγριας Δύσης και σύγχρονα θαύματα της μηχανικής όπως η αστραφτερή ατσάλινη αψίδα του Σεντ Λούις. Οι αχυρώνες ήταν ζωγραφισμένοι με μεγαλόσωμες διαφημίσεις, οι διαφημιστικές πινακίδες παρίσταναν τα τοπικά αξιοθέατα και τα νέον ήταν παντού, σύμφωνα με το αφιέρωμα του abcnews.



Το κερασάκι στην κορυφή; Το φαγητό. Υπήρχαν μέρη για να πάρεις και να πας, αλλά και για να καθίσεις και να απολαύσεις μια μερίδα σπιτικό φαγητό. Το Cozy Dog Drive In - διάσημο για τα πανέ χοτ ντογκ του σε ξυλάκι - καλύπτει και τις δύο ανάγκες από το 1949. Μέσα στην τραπεζαρία στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις, οι ταξιδιώτες αφηγούνται ιστορίες για τη ζωή στον αυτοκινητόδρομο.

«Ο δρόμος δεν θα ήταν ζωντανός χωρίς τις ιστορίες όλων των τόπων κατά μήκος του που τον συντήρησαν από πόλη σε πόλη», είπε ο ιδιοκτήτης τρίτης γενιάς, Τζος Γουόλντμαϊρ. «Απλώς επιβιώνουμε ο ένας από τον άλλον. Ο δρόμος μας θρέφει και όσο βάζουμε πίσω τα συναισθήματα και την αγάπη μας στον δρόμο, αυτός θα αντηχεί στους ταξιδιώτες και στις ιστορίες των ανθρώπων».



Η Οδός 66 αποτέλεσε οικονομικό όφελος για τις φυλές των ιθαγενών Αμερικανών στην πορεία. Αλλά παρόλο που προσέλκυε τουρίστες, άφησε επίσης σημάδια απαλλοτρίωσης σε όλη τη γη των φυλών και διαιώνισε στερεότυπα. Περισσότερο από το ήμισυ του αυτοκινητόδρομου διέσχιζε την γη των ινδιάνων, και οι πινακίδες των πωλητών συχνά έκαναν περιστασιακές αναφορές σε tipis και φτερωτά καλύμματα κεφαλής - σύμβολα που εύκολα οικειοποιούνταν για μάρκετινγκ, αλλά όχι πάντα αντιπροσωπευτικά των ξεχωριστών πολιτισμών που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής.

Υπήρχαν επίσης κίνδυνοι κατά μήκος της διαδρομής, ιδιαίτερα κατά την εποχή του Τζιμ Κρόου, όταν οι μαύροι ταξιδιώτες έπρεπε να βασίζονται σε οδηγούς όπως το Πράσινο Βιβλίο για να βρουν ασφαλή διαμονή και υπηρεσίες. «Ειδικά για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, ο διαχωρισμός ήταν γεγονός», δήλωσε ο Matthew Pearce, ιστορικός της πολιτείας για την Ιστορική Εταιρεία της Οκλαχόμα. «Έτσι, οι μαύροι οδηγοί έπρεπε να γνωρίζουν ένα ασφαλές μέρος για να πάνε».



Το πρατήριο καυσίμων Threatt κοντά στην κοινότητα Luther στην κεντρική Οκλαχόμα δεν περιλαμβανόταν στο Πράσινο Βιβλίο, αλλά χρησίμευε ως ασφαλές καταφύγιο ανάμεσα σε δύο πόλεις με τη δύση του ηλίου , όπου οι άνθρωποι που δεν ήταν λευκοί έπρεπε να φύγουν πριν από τη δύση του ηλίου. Το πρατήριο προσέφερε μπάρμπεκιου, ακόμη και μπέιζμπολ.



Ο Έντουαρντ Τρετ, του οποίου οι παππούδες άνοιξαν τον σταθμό γύρω στο 1933, θυμήθηκε μια τηλεοπτική εκπομπή για τους ταξιδιώτες που έπαιρναν τον έλεγχο της διαδρομής 66. «Σε γενικές γραμμές, ο μαύρος ταξιδιώτης δεν έπαιρνε πολύ τον έλεγχο της διαδρομής 66», είπε. «Και αν έπαιρναν κάποια, δεν ήταν αυτή που θα φανταζόσασταν».

Το... τέλος

Το όραμα του προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ για ένα σύγχρονο σύστημα διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων οδήγησε τελικά στην παύση λειτουργίας της Διαδρομής 66 ως ομοσπονδιακού αυτοκινητόδρομου το 1985. Ορισμένες πόλεις κατά μήκος της διαδρομής κατέρρευσαν και η ευθύνη για τη διατήρηση των τμημάτων του διάσημου δρόμου έπεσε στις τοπικές κυβερνήσεις, τις κρατικές ιστορικές εταιρείες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Κινητήρια δύναμη ήταν ο Άνχελ Ντελγκαντίγιο, ένας κουρέας που άσκησε πιέσεις στη Βουλή της Αριζόνα για να χαρακτηρίσει τον δρόμο ως ιστορικό αυτοκινητόδρομο. Έσωσε το Σέλιγκμαν από το να μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα και έθεσε τον πήχη για τη διατήρησή του αλλού. Στο Νέο Μεξικό, έχουν διατηρηθεί πρωτότυπα σκίτσα για πινακίδες νέον, αφθονούν οι τοιχογραφίες με θέμα τη Διαδρομή 66 και οι κατασκευαστές στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού έχουν αποκαταστήσει αυτοκινούμενα καταλύματα κατά μήκος του μεγαλύτερου αστικού τμήματος του δρόμου που παραμένουν άθικτα.

Στην Καλιφόρνια, περισσότερο από το 90% του δρόμου είναι ακόμα οδηγήσιμο. Το Cadillac Ranch στο Texas Panhandle προσφέρει την ευκαιρία να βάψετε με σπρέι μισοθαμμένα αυτοκίνητα. Και στον ποταμό Μισισιπή, οι ταξιδιώτες μπορούν να διασχίσουν την παλιά γέφυρα Chain of Rocks με τα πόδια ή με ποδήλατο. Περισσότερα από 250 κτίρια, συνοικίες και τμήματα δρόμων της διαδρομής είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων. Αλλά δεν είναι μόνο τα τούβλα και η άσφαλτος που τροφοδοτούν τη γοητεία.



«Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους όταν ταξιδεύουν στη διαδρομή είναι να συναντήσουν κάποιον που γνωρίζουν ή κάποιο τυχαίο γεγονός που έρχεται εντελώς απροσδόκητα», δήλωσε ο συγγραφέας και ιστορικός Τζιμ Ρος. «Και αυτό είναι ένα σπουδαίο μέρος της εμπειρίας της Route 66».